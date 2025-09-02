Nicolaso Jacksono perėjo į „Bayern“: rekordinė sezono nuoma

Šaltiniai iš „Chelsea“ teigia, kad pradinė nuomos suma siekia 16,5 mln. eurų, o galimybė įsigyti žaidėją – 65 mln. eurų, todėl bendra sandorio vertė sudaro apie 80,5 mln. eurų. Sutartyje įrašyti punktai, kurie lemtų, jog perėjimas taptų privalomu.
Toks sandoris yra brangiausias futbolo istorijoje nuomos įsipareigojimas, kai „Bayern“ privalės nuomoti žaidėją vieną sezoną, o vėliau, jei bus įvykdytos tam tikros sąlygos, įsigyti jį nuolatiniam laikui. Šios sąlygos detaliai dar neatskleidžiamos, tačiau šaltiniai teigia, kad tai priklausys nuo žaidėjo sužaistų rungtynių pasirodymų Miunchene.
2023 metais iš „Villarreal“ į „Chelsea“ atvykęs N. Jacksonas šiame klube dažnai susidūrė su kritika ir nėra pirmasis pasirinkimas puolimo grandinėje. Todėl žaidėjo noras persikelti į „Bayern“ siejamas su galimybe tapti svarbia žaidimo dalimi ir atgauti savo geriausią sportinę formą.
„Chelsea“ taip pat sutiko įvykdyti šį sandorį, net ir po to, kai jiems teko keisti planus, ypač po pagrindinio puolėjo Laimo Delapo traumos. „Chelsea“ nusprendė susigrąžinti Marcą Guiu, kuris „Sunderland“ klube praleido nepilną mėnesį.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!