Antony pasirinko „Real Betis“ vietoje pelningo „Bayern“ pasiūlymo

„Likus vienai dienai iki sandorio pabaigos, kalbėjausi su „Bayern“ atstovais. Visgi tuomet pasakiau jiems, kad sandoris su „Real Betis“ yra 95 procentais baigtas ir kad tesėsiu savo žodį. Tai darau iš pagarbos ir meilės, nes žinau, kad būdamas čia jaučiuosi labai laimingas.
Nežinau, ar jie man siūlė 7 milijonus eurų siekiantį atlyginimą. Su visa pagarba „Bayern“, pasaulinio lygio klubui, esu ramus dėl savo priimto sprendimo. Nežinau, kas nutiks ateityje, tačiau dabar dėl to jaučiuosi labai ramus“, – kalbėjo brazilas.
Priminsime, jog Antony praėjusio sezono antrą dalį praleido nuomos pagrindais „Real Betis“ ekipoje. Pastarasis pelnė devynis įvarčius ir padėjo komandai pasiekti UEFA Konferencijų lygos finalą.
