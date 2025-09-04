Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ pristatė naują pavadinimą

2025-09-04 09:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 09:38

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ – tokiu vardu naująjį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną pradės gerokai atsinaujinęs ir ambicijų nestokojantis lygos senbuvis. Partnerystės sutartį vakar Kėdainiuose pasirašė komandos direktorius Justas Jankauskas ir tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančios lietuviško kapitalo fintech bendrovės „NEO Finance“ vadovas Juozas Kaminskas.

„Nevėžis“ turi naują pavadinimą

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį sezoną LKL likę devinti, kėdainiškiai naują sezoną pradės gerokai atsinaujinę. Keitėsi ne tik žaidėjų sudėtis – birželio pabaigoje pristatytas naujasis komandos vyriausiasis treneris Laimonas Eglinskas, liepos pradžioje paskelbta, kad klubo direktoriumi tapo Justas Jankauskas, o dar vykstant reguliariajam sezonui pasikeitė ir klubo sporto direktorius – juo tapo neseniai krepšininko karjerą baigęs Artūras Milaknis.

Sportas – dinamiška ir vis labiau technologijomis grįsta sritis, kurioje svarbūs ne tik sportininkai, bet ir moderni vadyba, rėmėjai bei aistruolių bendruomenė. „Paskolų klubo“ platforma veikia panašiu bendruomenės principu, kur nariai skolina vieni kitiems pagal bendras taisykles, o platforma tampa starto aikštele naujiems planams, svajonėms ar investicijoms įgyvendinti. Mums garbė tapti klubo, kuriame yra debiutavęs ne vienas talentingas krepšininkas partneriais ir mes nekantriai laukiame naujo sezono pradžios.“, – sakė „NEO Finance“ vadovas Juozas Kaminskas.x „Nevėžis“ šiemet iš esmės atnaujino komandos sudėtį, atsinaujino ir trenerių štabas, o šiandien verčiame naują puslapį pasirašydami sutartį su fintech bendrove, tapusia mūsų vardiniu partneriu. Sportą ir technologijų rinką vienija ambicingumas, gebėjimas veikti itin konkurencingomis sąlygomis, smalsumas bei noras išbandyti naujoves, o geriausias rezultatas pasiekiamas, kuomet visa tai apjungia komandos dvasia ir ištikimi rėmėjai, palaikantys savo komandą, kad ir kas benutiktų. Esu tikras, kad klubas naujam sezonui bus pasirengęs kaip niekad gerai“, – pažymėjo „Nevėžio“ krepšinio klubo direktorius Justas Jankauskas.

Pirmąsias naujojo LKL sezono rungtynes „Nevėžis-Paskolų klubas“ žais rugsėjo 21 dieną, kuomet namuose priims LKL vicečempionus Vilniaus Rytą“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

