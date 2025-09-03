Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Gargždai“ išlaikė RKL komandai atstovavusį 18-metį

2025-09-03 11:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 11:50

„Gargždai" suteiks vietiniam jaunuoliui galimybę debiutuoti Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

T.Augustauskas gali debiutuoti LKL

„Gargždai“ suteiks vietiniam jaunuoliui galimybę debiutuoti Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

0

Šalies pirmenybių naujokai skelbia išsaugoję Tadą Augustauską, kuris komandai atstovavo ir praėjusį sezoną, jai dar varžantis Regionų krepšinio lygoje („Nostra.lt-RKL“).

18 metų 185 cm ūgio gynėjas „Nostra.lt-RKL“ B divizione sužaidė 29 mačus ir per 27 minutes rinko 16,7 taško (37 procentai tritaškių), 3,7 atkovoto kamuolio, 4,4 rezultatyvaus perdavimo bei 16,8 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gargždai“ sezoną baigė triumfuodami B divizione, finale 92:62 sutriuškino Širvintų klubą, o T.Augustauskas šiame mače surinko 22 taškus, 9 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 25 naudingumo balus.

Liepą gynėjas atstovavo Lietuvos 3x3 rinktinei Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir iškovojo auksą.

„Gargždai“ sezoną pradės rugsėjo 21-osios namų maču prieš „Šiaulius“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

