„Gargždai“ išlaikė RKL komandai atstovavusį 18-metį

Šalies pirmenybių naujokai skelbia išsaugoję Tadą Augustauską, kuris komandai atstovavo ir praėjusį sezoną, jai dar varžantis Regionų krepšinio lygoje („Nostra.lt-RKL“).
18 metų 185 cm ūgio gynėjas „Nostra.lt-RKL“ B divizione sužaidė 29 mačus ir per 27 minutes rinko 16,7 taško (37 procentai tritaškių), 3,7 atkovoto kamuolio, 4,4 rezultatyvaus perdavimo bei 16,8 naudingumo balo.
„Gargždai“ sezoną baigė triumfuodami B divizione, finale 92:62 sutriuškino Širvintų klubą, o T.Augustauskas šiame mače surinko 22 taškus, 9 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 25 naudingumo balus.
Liepą gynėjas atstovavo Lietuvos 3x3 rinktinei Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir iškovojo auksą.
„Gargždai“ sezoną pradės rugsėjo 21-osios namų maču prieš „Šiaulius“.
