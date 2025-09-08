Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Mbappe neduoda ramybės tautiečiui: Prancūzijos žvaigždė atkakliai vilioja Konate į „Real“

2025-09-08 17:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 17:04

Prancūzijos ir „Liverpool“ gynėjas Ibrahimas Konate prabilo apie nuotaikingą situaciją, kurią jam kelia Kylianas Mbappe.

Ibrahimas Konate | Scanpix nuotr.

Prancūzijos ir „Liverpool" gynėjas Ibrahimas Konate prabilo apie nuotaikingą situaciją, kurią jam kelia Kylianas Mbappe.

0

„Mbappe mane spaudžia pereiti į Madrido „Real“. Jis skambina man kas dvi valandas!“ – atviravo I. Konaté, kalbėdamas su šalies televizija ir žurnalistais.

Pasak paties futbolininko, Prancūzijos rinktinės kapitonas K. Mbappé pastaruoju metu itin aktyviai ragina jį jungtis prie Madrido „Real“ komandos ateinančią vasarą – tokie pokalbiai tapo jų kasdienybės humoro tema. I. Konate šį komentarą pateikė žaismingai, specialiame televizinio šou „Telefoot Sports“ epizode, kur jis juokėsi iš kolegos įkyrumo.

„Iš tiesų, jis neleidžia pailsėti. Kas dvi valandas – ar dieną, ar naktį. Jei sutikčiau, turbūt Mbappe pagaliau leistų pamiegoti!“

Su panašiu švelniu spaudimu I. Konate jau susiduria kelis mėnesius, ypač po to, kai jis tapo vienu iš Madrido komandos taikinių. Prancūzo sutartis su „Liverpool“ galioja iki kitos vasaros ir „Real“ siekia jį įsigyti be jokio perėjimo mokesčio.

„Liverpool“ vadovybė vis dar tikisi išsaugoti I. Konate savo ekipoje, tačiau su didele konkurencija iš kitų Europos klubų ir prastėjančiomis derybomis dėl kontrakto prasitęsimo, jiems gali tekti susitaikyti su dar vienu „Real“ prarastu žaidėju.

