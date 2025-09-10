Kylianas Mbappe atvirai apie futbolo pasaulio užkulisius: savo vaikui nerekomenduotų karjeros futbole

„Aš noriu pabrėžti, kad sirgaliai yra laimingi tiesiog ateidami ir mėgaudamiesi šou, nes jie nemato to, kas vyksta užkulisiuose. Jei neturėčiau šios aistros, futbolo pasaulis būtų mane atstūmęs jau seniai. Niekada nepatarčiau savo vaikui žengti į futbolo pasaulį,“ – teigia K. Mbappe.
Pasak K. Mbappe, net ir pasaulinė šlovė, titulai bei pinigai ne visada atneša laimę – pastarieji metai buvo pažymėti ne tik sportiniais pasiekimais, bet ir sudėtingais santykiais su artimaisiais, draugais. Didžiulis viešumo ir finansų krūvis sukuria naujas problemas.
„Kuo daugiau turi, tuo daugiau kyla iššūkių. Kiti ne visada supranta, kas pasikeičia tavo gyvenime – jiems liksi tas pats vaikas, kaip ir tuomet, kai augai šalia jų… O tu keitiesi, turi atsakomybių, karjerą, spaudimą.“
Futbolininkas pabrėžė, jog prarasti glaudžią draugystę ar artimą ryšį su šeima – dažnas viešų asmenų iššūkis.
„Kartais kelionė būna graži, jei ją praeini kartu su šeima ar draugais. Bet būna, kad tai neįvyksta ir reikia mokėti tai priimti,“ – atviravo K. Mbappe.
Neseniai K. Mbappe pralenkęs Thierry Henry tapo antru rezultatyviausiu visų laikų Prancūzijos rinktinės žaidėju.
