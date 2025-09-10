Paaiškėjo, kur vyks Eurolygos finalo ketvertas

Oficialiai paskelbta, kad keturios komandos dėl prestižinio trofėjaus grumsis Atėnuose.
Finalas numatytas 18 tūkstančių gerbėjų talpinti galinčioje „Telekom Center“ arenoje – tokį vardą rėmėjai suteikė legendinei OAKA arenai. Renginio data – 2026-ųjų gegužės 22–24 dienos.
„Finalo ketverto sugrįžimas į Atėnus atspindi mūsų stiprius įsipareigojimus, kuriuos puoselėjame su tradicinėmis rinkomis. Miesto atsidavimas krepšiniui, kartu su turtinga istorija ir Graikijos gerbėjų aistra, paverčia šią sceną idealia didžiausiam mūsų renginiui“, – cituojamas Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas.
Pastarasis Eurolygos finalo ketvertas rengtas Abu Dabyje.
Graikai tokios progos laukė itin ilgai – pastarąjį kartą jų sostinėje Eurolygos finalo ketvertas vyko 2007-aisiais, tuomet namų sienos triumfuoti padėjo Atėnų „Panathinaikos“.
Tuomet trofėjų iškėlė Robertas Javtokas ir Ramūnas Šiškauskas, po sezono prie komandos prisijungė Šarūnas Jasikevičius, kitąmet ginsiantis Eurolygos titulą kaip Stambulo „Fenerbahče“ strategas.
Tribūnose galima sulaukti milžiniško ažiotažo – šių metų Eurolygos finalo ketverte varžėsi net dvi miesto ekipos „Panathinaikos“ ir Pirėjo „Olympiacos“, į titulą besitaikysančios ir artėjančiame sezone.
