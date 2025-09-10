Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

N.Williamsas-Gossas: dabar svarbiausia, kad susiformuotų geri įpročiai

2025-09-10 13:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 13:09

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienį Turkijoje sužais pirmąsias „Gloria Cup“ turnyro rungtynes. Žalgiriečių nuo 16:20 val. laukia jėgų išbandymas su FIBA Čempionų lygoje žaisiančiu Bursos „Tofaš“ klubu.

N.Williamsas-Gossas apsipranta su „Žalgirio“ marškinėliais (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienį Turkijoje sužais pirmąsias „Gloria Cup“ turnyro rungtynes. Žalgiriečių nuo 16:20 val. laukia jėgų išbandymas su FIBA Čempionų lygoje žaisiančiu Bursos „Tofaš“ klubu.

REKLAMA
0

Prieš šias rungtynes po trečiadienį ryte surengtos metimų treniruotės mintimis su „Žalgiris TV“ pasidalijo Nigelas Williamsas-Gossas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Treniruotė praėjo gerai. Šiame pasiruošimo cikle bandome įeiti į savo rutiną. Dabar svarbiausia, kad susiformuotų geri mūsų įpročiai“, – aiškino krepšininkas.

REKLAMA
REKLAMA

„Žalgirio“ naujokas dėl nedidelės traumos praleido pirmąsias ikisezonines žalgiriečių rungtynes su Baku „Sabah“ ir Panevėžio „Lietkabeliu“. Turkijoje prie komandos treniruočių pilna jėga prisijungęs gynėjas jau planuojamas išbandyti aikštėje ir susitikime su „Tofaš“ ekipa.

REKLAMA

„Jaučiuosi gerai. Jau senokai buvau įžengęs į aikštę ir laukiu, kada galėsiu pasirodyti rungtynėse. Bandysiu pajusti rungtynių ritmą“, – tvirtino N.Williamsas-Gossas.

Patyręs žalgirietis įvertino ir vyriausiojo „Žalgirio“ trenerio Tomo Masiulio diegiamą žaidimo sitemą.

„Viskas kol kas tvarkoje. Puolime norime žaisti greitai ir rodyti savo veidą, o gynyboje treneris turime skirtingų schemų, ties kuriomis ir dirbsime pasiruošimo cikle. Pasižiūrėsime, kurios mums tinka geriausiai prieš sezoną“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.

Tiesioginę pirmųjų žalgiriečių rungtynių „Gloria Cup“ turnyre transliaciją nuo 16:20 val. bus galima stebėti „Žalgiris Insider“ platformoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų