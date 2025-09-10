N.Williamsas-Gossas: dabar svarbiausia, kad susiformuotų geri įpročiai

Prieš šias rungtynes po trečiadienį ryte surengtos metimų treniruotės mintimis su „Žalgiris TV“ pasidalijo Nigelas Williamsas-Gossas.
„Treniruotė praėjo gerai. Šiame pasiruošimo cikle bandome įeiti į savo rutiną. Dabar svarbiausia, kad susiformuotų geri mūsų įpročiai“, – aiškino krepšininkas.
„Žalgirio“ naujokas dėl nedidelės traumos praleido pirmąsias ikisezonines žalgiriečių rungtynes su Baku „Sabah“ ir Panevėžio „Lietkabeliu“. Turkijoje prie komandos treniruočių pilna jėga prisijungęs gynėjas jau planuojamas išbandyti aikštėje ir susitikime su „Tofaš“ ekipa.
„Jaučiuosi gerai. Jau senokai buvau įžengęs į aikštę ir laukiu, kada galėsiu pasirodyti rungtynėse. Bandysiu pajusti rungtynių ritmą“, – tvirtino N.Williamsas-Gossas.
Patyręs žalgirietis įvertino ir vyriausiojo „Žalgirio“ trenerio Tomo Masiulio diegiamą žaidimo sitemą.
„Viskas kol kas tvarkoje. Puolime norime žaisti greitai ir rodyti savo veidą, o gynyboje treneris turime skirtingų schemų, ties kuriomis ir dirbsime pasiruošimo cikle. Pasižiūrėsime, kurios mums tinka geriausiai prieš sezoną“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.
Tiesioginę pirmųjų žalgiriečių rungtynių „Gloria Cup“ turnyre transliaciją nuo 16:20 val. bus galima stebėti „Žalgiris Insider“ platformoje.
