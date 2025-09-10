Lietuvos antidopingo agentūra mini dvidešimtmetį: nuo vieno specialisto iki nepriklausomos institucijos

Viskas prasidėjo 2005 metais. Būtent tais metais Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos antidopingo agentūra. Sprendimas įkurti agentūrą buvo glaudžiai susijęs su globalia tendencija olimpiniam judėjimui priklausančiose šalyse kurti nepriklausomas dopingo kontrole užsiimančias įstaigas.
Šiuo metu Lietuvos antidopingo agentūra veikia kaip viešoji įstaiga, pavaldi šalies Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, ir toliau tęsia savo misiją – ugdyti sąžiningo sporto kultūrą ir užtikrinti vienodas galimybes visiems sportininkams.
„Nuo mažos valstybinės institucijos, priklausančios Kūno kultūros ir sporto departamentui, mes tapome modernia valstybės įstaiga, dirbančia taikant modernius tarptautinius principus ir metodikas. Metams bėgant iš esmės keitėsi organizacijos valdymas, nusistovėjo jos nepriklausomumą užtikrinantis finansavimo modelis,“ – pasakoja R. Banytė.
Misija – švarus sportas ir vienodos sąlygos visiems atletams
„Sportininkai turi būti tikri, kad sportas yra švarus, o jie visi varžosi turėdami vienodas sąlygas. Tai ir yra svarbiausia mūsų veiklos misija“, – sako Lietuvos antidopingo agentūros vadovė Rūta Banytė.
Pasaulinės antidopingo agentūros kodeksas yra dokumentas, klojantis kovos su dopingu sporte pamatus visame pasaulyje.
„Būtent šis dokumentas užtikrina vienodų kovos su dopingu standartų taikymą visame pasaulyje. Mes gi esame atsakingi už tai, kad jų būtų laikomasi Lietuvoje. Kiekvienai metais yra atnaujinamas vartoti draudžiamų preparatų sąrašas, o agentūra privalo užtikrinti, kad visos suinteresuotos šalys apie tai sužinotų. Tad pagrindinė agentūros veiklos sritis – visuomenės, o ypač sporto bendruomenės, švietimas apie dopingo žalą sveikatai ir sporto vertybėms“, – aiškina Lietuvos antidopingo agentūros vadovė.
„Mūsų siekis yra ne bausti, o šviesti. Šia taisykle savo veikloje vadovaujamės nuo pats agentūros veiklos pradžios, tačiau artimiausiu metu sporto bendruomenės švietimui skirsime dar didesnį dėmesį,“ – tikina R. Banytė.
„Matome, kad būtent švietimas, tinkama komunikacija su sporto organizacijomis, federacijos, klubais, sportininkais padeda sumažinti draudžiamų medžiagų naudojimą, ugdo nulinės tolerancijos dopingui kultūrą. Aišku, tai nereiškia, kad mažinsime testavimo apimtis. Lygiagrečiai su švietimu siekiame didesnio dopingo kontrolės programos efektyvumo ir naujų testavimo metodų diegimo.“
Per du veiklos dešimtmečius agentūra susidūrė su daugybe iššūkių, vienas iš kurių buvo sporto bendruomenės nenoras bendradarbiauti.
„Visgi paskutiniu metu situacija ženkliai keičiasi, o mūsų santykius su didžiąja sporto ekosistemos dalimis galėčiau pavadinti tikra partneryste. Kaip gerus pavyzdžius galiu paminėti Lietuvos antidopingo agentūros bendradarbiavimą su sunkiosios atletikos, kyokushin karatė, futbolo federacijomis“, – sako R. Banytė.
Nauja sritis – manipuliavimo sporte prevencija
Nuo 2022 metų pabaigos Lietuvos antidopingo agentūra vykdo ir kovos su manipuliavimo sporto varžybomis koordinatoriaus šalyje funkcijas.
„Sakyčiau, tai labai natūralus žingsnis. Manipuliavimas sportu ir sporto rezultatais yra kita nešvaraus sporto medalio pusė. Mūsų agentūra turi didelį įdirbi kovoje su dopingo sporte vartojimu. Šios mūsų žinios ir patirtis gali būti adaptuoti ir pritaikyti kovojant su manipuliavimu – kitu sąžiningą sportą visame pasaulyje graužiančiu vėžiu“, – pasakoja R. Banytė.
Juolab, anot jos, ir veiklos priemonės, jei lyginti kovas su dopingu ir manipuliavimu, yra labai panašios.
„Kalbėdama apie dopingo prevenciją ne kartą minėjau švietimo būtinybę. Tą patį galiu pasakyti ir apie kovą su manipuliavimu: švietimas, aktyvi ir aiški komunikacija su sporto bendruomene padės mums išgyventi ar bent jau iki minimumo sumažinti bet kokius bandymus vienaip ar kitaip įtakoti sporto varžybų baigtį“.
Lietuvos antidopingo agentūra manipuliavimo sporto varžybomis klausimais nuolatos dalyvauja diskusijose su teisėsaugos institucijomis, sporto federacijomis, teikiame informaciją apie manipuliavimą sporto varžybomis, kaip reiškinį, jo atpažinimą, kovos su juo būdus, renka ir vertina informaciją apie įtartinus susitikimus.
Įdomioji statistika ir faktai
Veiklos pradžioje Lietuvos antidopingo agentūra per metus atlikdavo iki 100 dopingo testų. Šiuo metu - daugiau nei 500.
Paskutiniu metu agentūra per metus vidutiniškai surengia 45 mokymus bei seminarus, kuriuose kalbama apie dopingo prevenciją ir žalą. Praėjusiais metais tokiai informacijai skirti stendai buvo įrengti 13 varžybų.
Vien per 2025 metus apie 12 tūkst. sportininkų gavo sertifikatus, patvirtinančius, jog jie išklausė antidopingo mokymus (gyvai ar nuotoliu).
Lietuvos antidopingo agentūra aktyviai bendradarbiauja su Skandinavijos ir Baltijos šalių antidopingo agentūromis, taip pat Uzbekistano ir Armėnijos agentūromis. Agentūra Mongolijos, Kirgizijos antidopingo agentūros, o tyrimų projekte bendradarbiauja su Jamaikos antidopingo agentūra.
2024 metasi agentūra gavo 10 pranešimų dėl galimo manipuliavimo sporto varžybomis Lietuvoje. Dėl gautų pranešimų 13 kartų kreiptasi į atitinkamas Lietuvos ir Europos sporto federacijas, policiją, generalinę prokuratūrą, priežiūros institucijas.
Lietuvos antidopingo agentūra su sporto organizacijomis yra pasirašiusi 25 bendradarbiavimo susitarimus dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis ir dopingo kontrolės prevencijos.
