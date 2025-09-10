Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos antidopingo agentūra mini dvidešimtmetį: nuo vieno specialisto iki nepriklausomos institucijos

2025-09-10 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 12:41

Šią vasarą Lietuvos antidopingo agentūra minėjo gražią sukaktį – dvidešimtąjį gimtadienį. Nuo kuklios pradžios, kai antidopingo reikalus tvarkė vos vienas specialistas, iki modernios ir nepriklausomos institucijos, kurios veiklos tikslas – švarus ir sąžiningas sportas – agentūra nuėjo ilgą ir pokyčių kupiną kelią.

Rūta Banytė | Organizatorių nuotr.

Šią vasarą Lietuvos antidopingo agentūra minėjo gražią sukaktį – dvidešimtąjį gimtadienį. Nuo kuklios pradžios, kai antidopingo reikalus tvarkė vos vienas specialistas, iki modernios ir nepriklausomos institucijos, kurios veiklos tikslas – švarus ir sąžiningas sportas – agentūra nuėjo ilgą ir pokyčių kupiną kelią.

REKLAMA
0

Viskas prasidėjo 2005 metais. Būtent tais metais Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos antidopingo agentūra. Sprendimas įkurti agentūrą buvo glaudžiai susijęs su globalia tendencija olimpiniam judėjimui priklausančiose šalyse kurti nepriklausomas dopingo kontrole užsiimančias įstaigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu Lietuvos antidopingo agentūra veikia kaip viešoji įstaiga, pavaldi šalies Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, ir toliau tęsia savo misiją – ugdyti sąžiningo sporto kultūrą ir užtikrinti vienodas galimybes visiems sportininkams.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo mažos valstybinės institucijos, priklausančios Kūno kultūros ir sporto departamentui, mes tapome modernia valstybės įstaiga, dirbančia taikant modernius tarptautinius principus ir metodikas. Metams bėgant iš esmės keitėsi organizacijos valdymas, nusistovėjo jos nepriklausomumą užtikrinantis finansavimo modelis,“ – pasakoja R. Banytė.

REKLAMA

Misija – švarus sportas ir vienodos sąlygos visiems atletams

„Sportininkai turi būti tikri, kad sportas yra švarus, o jie visi varžosi turėdami vienodas sąlygas. Tai ir yra svarbiausia mūsų veiklos misija“, – sako Lietuvos antidopingo agentūros vadovė Rūta Banytė.

Pasaulinės antidopingo agentūros kodeksas yra dokumentas, klojantis kovos su dopingu sporte pamatus visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Būtent šis dokumentas užtikrina vienodų kovos su dopingu standartų taikymą visame pasaulyje. Mes gi esame atsakingi už tai, kad jų būtų laikomasi Lietuvoje. Kiekvienai metais yra atnaujinamas vartoti draudžiamų preparatų sąrašas, o agentūra privalo užtikrinti, kad visos suinteresuotos šalys apie tai sužinotų. Tad pagrindinė agentūros veiklos sritis – visuomenės, o ypač sporto bendruomenės, švietimas apie dopingo žalą sveikatai ir sporto vertybėms“, – aiškina Lietuvos antidopingo agentūros vadovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų siekis yra ne bausti, o šviesti. Šia taisykle savo veikloje vadovaujamės nuo pats agentūros veiklos pradžios, tačiau artimiausiu metu sporto bendruomenės švietimui skirsime dar didesnį dėmesį,“ – tikina R. Banytė.

„Matome, kad būtent švietimas, tinkama komunikacija su sporto organizacijomis, federacijos, klubais, sportininkais padeda sumažinti draudžiamų medžiagų naudojimą, ugdo nulinės tolerancijos dopingui kultūrą. Aišku, tai nereiškia, kad mažinsime testavimo apimtis. Lygiagrečiai su švietimu siekiame didesnio dopingo kontrolės programos efektyvumo ir naujų testavimo metodų diegimo.“

REKLAMA

Per du veiklos dešimtmečius agentūra susidūrė su daugybe iššūkių, vienas iš kurių buvo sporto bendruomenės nenoras bendradarbiauti.

„Visgi paskutiniu metu situacija ženkliai keičiasi, o mūsų santykius su didžiąja sporto ekosistemos dalimis galėčiau pavadinti tikra partneryste. Kaip gerus pavyzdžius galiu paminėti Lietuvos antidopingo agentūros bendradarbiavimą su sunkiosios atletikos, kyokushin karatė, futbolo federacijomis“, – sako R. Banytė.

REKLAMA

Nauja sritis – manipuliavimo sporte prevencija

Nuo 2022 metų pabaigos Lietuvos antidopingo agentūra vykdo ir kovos su manipuliavimo sporto varžybomis koordinatoriaus šalyje funkcijas.

„Sakyčiau, tai labai natūralus žingsnis. Manipuliavimas sportu ir sporto rezultatais yra kita nešvaraus sporto medalio pusė. Mūsų agentūra turi didelį įdirbi kovoje su dopingo sporte vartojimu. Šios mūsų žinios ir patirtis gali būti adaptuoti ir pritaikyti kovojant su manipuliavimu – kitu sąžiningą sportą visame pasaulyje graužiančiu vėžiu“, – pasakoja R. Banytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Juolab, anot jos, ir veiklos priemonės, jei lyginti kovas su dopingu ir manipuliavimu, yra labai panašios.

„Kalbėdama apie dopingo prevenciją ne kartą minėjau švietimo būtinybę. Tą patį galiu pasakyti ir apie kovą su manipuliavimu: švietimas, aktyvi ir aiški komunikacija su sporto bendruomene padės mums išgyventi ar bent jau iki minimumo sumažinti bet kokius bandymus vienaip ar kitaip įtakoti sporto varžybų baigtį“.

REKLAMA

Lietuvos antidopingo agentūra manipuliavimo sporto varžybomis klausimais nuolatos dalyvauja diskusijose su teisėsaugos institucijomis, sporto federacijomis, teikiame informaciją apie manipuliavimą sporto varžybomis, kaip reiškinį, jo atpažinimą, kovos su juo būdus, renka ir vertina informaciją apie įtartinus susitikimus.

REKLAMA

Įdomioji statistika ir faktai

Veiklos pradžioje Lietuvos antidopingo agentūra per metus atlikdavo iki 100 dopingo testų. Šiuo metu - daugiau nei 500.

Paskutiniu metu agentūra per metus vidutiniškai surengia 45 mokymus bei seminarus, kuriuose kalbama apie dopingo prevenciją ir žalą. Praėjusiais metais tokiai informacijai skirti stendai buvo įrengti 13 varžybų.

Vien per 2025 metus apie 12 tūkst. sportininkų gavo sertifikatus, patvirtinančius, jog jie išklausė antidopingo mokymus (gyvai ar nuotoliu).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos antidopingo agentūra aktyviai bendradarbiauja su Skandinavijos ir Baltijos šalių antidopingo agentūromis, taip pat Uzbekistano ir Armėnijos agentūromis. Agentūra Mongolijos, Kirgizijos antidopingo agentūros, o tyrimų projekte bendradarbiauja su Jamaikos antidopingo agentūra.

2024 metasi agentūra gavo 10 pranešimų dėl galimo manipuliavimo sporto varžybomis Lietuvoje. Dėl gautų pranešimų 13 kartų kreiptasi į atitinkamas Lietuvos ir Europos sporto federacijas, policiją, generalinę prokuratūrą, priežiūros institucijas.

Lietuvos antidopingo agentūra su sporto organizacijomis yra pasirašiusi 25 bendradarbiavimo susitarimus dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis ir dopingo kontrolės prevencijos.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų