Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos naujokai pervažiavo Bulgarijos klubą

2025-09-09 23:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 23:47

Debiutui Eurolygoje besiruošiantis Tel Avivo „Hapoel“ klubas iškovojo triuškinančią pergalę.

„Hapoel“ laimėjo nepalikdami abejonių

Debiutui Eurolygoje besiruošiantis Tel Avivo „Hapoel“ klubas iškovojo triuškinančią pergalę.

REKLAMA
0

Izraelio klubas išvykoje 108:66 (26:19, 31:16, 22:23, 29:8) sutriuškino Botevgrado „Balkan“.

17 taškų nugalėtojams pelnė Antonio Blakeney (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), 15 – Tyleris Ennisas (6 rez. perd., 3/5 tritaškių), 13 – Bruno Caboclo (7 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 12 – Danas Oturu (4/4 dvitaškių), 10 – Elijah Bryantas, 8 – Jonathanas Motley, po 7 – Colinas Malcolmas ir Chrisas Jonesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rimto pasipriešinimo nesutikusi Tel Avivo ekipa dvitaškius vertė net 77 procentų tikslumu (27/35), kovą dėl kamuolių laimėjo 42:26 ir suklydo tik 9 kartus.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkams 13 taškų pelnė Courtnay Alexanderis (9 atk. kam., 4/11 dvitaškių), po 10 – Jamari Blackmonas (3 rez. perd., 3/8 dvitaškių), Konstantinas Toškovas (5 klaidos) ir Nikolay’us Grozavas (5/5 dvitaškių, 0/4 tritaškių).

Europos taurėje triumfavę „Hapoel“ Eurolygoje debiutuos rugsėjo 30-osios maču prieš Barselonos „Barcelona“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų