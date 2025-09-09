Eurolygos naujokai pervažiavo Bulgarijos klubą

Izraelio klubas išvykoje 108:66 (26:19, 31:16, 22:23, 29:8) sutriuškino Botevgrado „Balkan“.
17 taškų nugalėtojams pelnė Antonio Blakeney (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), 15 – Tyleris Ennisas (6 rez. perd., 3/5 tritaškių), 13 – Bruno Caboclo (7 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 12 – Danas Oturu (4/4 dvitaškių), 10 – Elijah Bryantas, 8 – Jonathanas Motley, po 7 – Colinas Malcolmas ir Chrisas Jonesas.
Rimto pasipriešinimo nesutikusi Tel Avivo ekipa dvitaškius vertė net 77 procentų tikslumu (27/35), kovą dėl kamuolių laimėjo 42:26 ir suklydo tik 9 kartus.
Šeimininkams 13 taškų pelnė Courtnay Alexanderis (9 atk. kam., 4/11 dvitaškių), po 10 – Jamari Blackmonas (3 rez. perd., 3/8 dvitaškių), Konstantinas Toškovas (5 klaidos) ir Nikolay’us Grozavas (5/5 dvitaškių, 0/4 tritaškių).
Europos taurėje triumfavę „Hapoel“ Eurolygoje debiutuos rugsėjo 30-osios maču prieš Barselonos „Barcelona“.
