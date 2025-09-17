Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Irena Karsokaitė tapo pasaulio silpnaregių šimtalangių šaškių čempione Turkijoje

2025-09-17 11:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 11:14

Turkijoje, Beleko mieste, vykusiame FMJD aklųjų ir silpnaregių pasaulio šimtalangių šaškių čempionate mūsų sportininkai parodė ypatingą ryžtą, jėgą ir meistriškumą.

Lietuvos aklųjų sporto federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Turkijoje, Beleko mieste, vykusiame FMJD aklųjų ir silpnaregių pasaulio šimtalangių šaškių čempionate mūsų sportininkai parodė ypatingą ryžtą, jėgą ir meistriškumą.

0

Irena Karsokaitė iškovojo aukso medalį greitosiose šaškėse tarp silpnaregių. Lietuvė surinko 13 taškų ir aplenkė uzbekę Charos Balikovą (12) bei lenkę Barbarą Wojcik (10).

Bronzos medalį I. Karsokaitė pridėjo klasikinėse šaškėse silpnaregių grupėje. Ričardas Valužis užėmė 2-ąją vietą klasikinių šaškių varžybose.

Justinas Kubilius klasikinėse šaškėse užėmė 6-a vietą, o „žaibo“ turnyre – 4-ą.

