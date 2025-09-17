Irena Karsokaitė tapo pasaulio silpnaregių šimtalangių šaškių čempione Turkijoje

Irena Karsokaitė iškovojo aukso medalį greitosiose šaškėse tarp silpnaregių. Lietuvė surinko 13 taškų ir aplenkė uzbekę Charos Balikovą (12) bei lenkę Barbarą Wojcik (10).
Bronzos medalį I. Karsokaitė pridėjo klasikinėse šaškėse silpnaregių grupėje. Ričardas Valužis užėmė 2-ąją vietą klasikinių šaškių varžybose.
Justinas Kubilius klasikinėse šaškėse užėmė 6-a vietą, o „žaibo“ turnyre – 4-ą.
