„Neptūnas“ prieš sezono startą prarado puolėją

Klubas paskelbė, kad Vitalijui Koziui plyšo blauzdos raumuo, todėl jis negalės rungtyniauti mažiausiai 4–6 savaites.
26 metų 201 cm ūgio puolėjas vasarą iš Kėdainių „Nevėžio“ persikėlė į „Neptūną“. Uostamiesčio ekipa Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną atidarys šeštadienį dvikova Panevėžyje prieš „Lietkabelį“.
