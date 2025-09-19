Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sergejus Slyva: „Esame priversti kelti rankas į viršų ir atsiprašyti komandų“

2025-09-19 14:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 14:02

Mažiau nei per savaitę du skandalingai skirti 11 metrų baudiniai nepraslydo pro akis ir Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai (LFTA).

Sergejus Slyva | LFF nuotr.

0

Naujausiame „Teisėjų akimis“ epizode LFTA prezidentas Sergejus Slyva kartu su inspektoriumi Gediminu Mažeika ne dviprasmiškai užsiminė, kad tiek Robertas Šmitas rungtynėse „Šiauliai“ – „Hegelmann“, tiek Manfredas Lukjančukas taurės akistatoje „Sūduva“ – „Panevėžys“ padarė kritines klaidas ir už tai bus nubausti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame priversti kelti rankas į viršų ir atsiprašyti komandų. Norėčiau pabrėžti, kad esame šališki teisėjų bausmėms, bet šių abejų rungtynių teisėjai gaus nuobaudas. Neturime už ko užsikabinti, kad galėtumėm palaikyti teisėjus“, - laidoje kalbėjo S. Slyva.

Įvertinę kritinėmis klaidomis pasibaigusias situacijas, epizodo dalyviai pagyrė puikiai antrosioms LFF pusfinalio rungtynėms „Džiugas“ – „Hegelmann“ teisėjavusį Kęstutį Bartuškevičių.

https://online.futbolas.tv/lt/watch/teiseju-akimis-19?playlist=naujienos&fbclid=IwY2xjawM6ERhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwVDdlQkNwQ3Z1c09pbHd1AR4ihKmMYVdzLuzSvUwPtIe6H0PjVv3Ah1b4v4TCk4IRfo6nYnFiUm39i8vWkg_aem_IAUnAXC5BWEj7CLK_IsF0Q

