Sergejus Slyva: „Esame priversti kelti rankas į viršų ir atsiprašyti komandų“

Naujausiame „Teisėjų akimis“ epizode LFTA prezidentas Sergejus Slyva kartu su inspektoriumi Gediminu Mažeika ne dviprasmiškai užsiminė, kad tiek Robertas Šmitas rungtynėse „Šiauliai“ – „Hegelmann“, tiek Manfredas Lukjančukas taurės akistatoje „Sūduva“ – „Panevėžys“ padarė kritines klaidas ir už tai bus nubausti.
„Esame priversti kelti rankas į viršų ir atsiprašyti komandų. Norėčiau pabrėžti, kad esame šališki teisėjų bausmėms, bet šių abejų rungtynių teisėjai gaus nuobaudas. Neturime už ko užsikabinti, kad galėtumėm palaikyti teisėjus“, - laidoje kalbėjo S. Slyva.
Įvertinę kritinėmis klaidomis pasibaigusias situacijas, epizodo dalyviai pagyrė puikiai antrosioms LFF pusfinalio rungtynėms „Džiugas“ – „Hegelmann“ teisėjavusį Kęstutį Bartuškevičių.
https://online.futbolas.tv/lt/watch/teiseju-akimis-19?playlist=naujienos&fbclid=IwY2xjawM6ERhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwVDdlQkNwQ3Z1c09pbHd1AR4ihKmMYVdzLuzSvUwPtIe6H0PjVv3Ah1b4v4TCk4IRfo6nYnFiUm39i8vWkg_aem_IAUnAXC5BWEj7CLK_IsF0Q
