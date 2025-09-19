LFF taurės finalas pirmą kartą bus surengtas Jonavoje

Patvirtinta, jog finalo rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 28 dieną (sekmadienį), 16 valandą Jonavos miesto centriniame stadione. Tai bus pirmas kartas, kad rungtynės dėl titulo bus surengtos Jonavoje.
Finale rungsis FK „Panevėžio“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ komandos, sėkmingai įveikusios visus iki tol turėtus iššūkius.
„FPRO LFF taurės finalas pirmą kartą atkeliauja į Jonavą ir norime labai padėkoti tiek Jonavos, tiek Kauno rajono savivaldybėms ir jų merams, kad sutiko priimti šį renginį pas save bei prisidėti prie jo organizavimo.
Jonavos centrinis stadionas ne veltui yra laikomas vienu jaukiausių ir geriausių stadionų šalyje, tad tikime, kad sirgaliai užpildys jo tribūnas, triukšmingai palaikys savo komandas ir sukurs nepamirštamą atmosferą, kuri kažkuriai iš komandų padės iškovoti titulą“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Bilietų prekyba į šias rungtynes startuos pirmadienį (rugsėjo 22 dieną), nuo 12 valandos portale kakava.lt. Rungtynes taip pat tiesiogiai rodys LRT PLIUS kanalas ir portalas LRT.lt.
FK „Panevėžio“ komandai finale tai bus trečiasis kartas – 2020-aisiais jie po baudinių serijos finale savo aikštėje nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“, o kitame sezone finale Šiauliuose nusileido Vilniaus „Žalgiriui“.
Tuo tarpu „Hegelmann“ klubui tai irgi bus trečiasis kartas kovoje dėl titulo, tačiau taurės savo sąskaitoje jie kol kas dar neturi – 2022-aisiais jie finale po pratęsimo nusileido Vilniaus „Žalgiriui“, o praėjusiame sezone baudinių serijoje finale pralaimėjo Gargždų „Bangai“.
