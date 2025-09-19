Olimpinių medalių laimėtojas Fredas Kerley prisijungė prie dopingą leidžiančių „Enhanced Games“ žaidynių

„Šios varžybos suteikia man galimybę peržengti ribas ir tapti greičiausiu visų laikų atletu“, – taip savo sprendimą paaiškino F. Kerley.
„Enhanced Games“ (arba „Dopingo žaidynės“) – tai naujai kuriama organizacija, siekianti apversti lengvąją atletiką aukštyn kojomis, leisdama sportininkams vartoti Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) draudžiamas medžiagas, nors tai ir neprivaloma – sportininkai gali dalyvauti visiškai „švarūs“. Draudžiami tik neteisėti narkotikai, pavyzdžiui, kokainas, tačiau tokios priemonės kaip testosteronas ar EPO, kurios turi medicininį pritaikymą ir yra legalios, bet WADA uždraustos, čia bus leidžiamos.
Iki šiol „Enhanced Games“ pasirašė sutartis su keliais plaukikais, tačiau didžiausią atgarsį sukėlė tai, kad toks garsus lengvaatletis kaip F. Kerley prisijungė prie šios organizacijos.
Nors F. Kerley turi labai ryškių laimėjimų, tačiau pats visai neseniai jis buvo suspenduotas už tris praleistus dopingo testus.
„Enhanced Games“ tiki, kad dauguma sportininkų vis tiek vartoja dopingą – ši nuostata paremta kai kurių apklausų rezultatais, nors ne visi tyrimai tai patvirtina. Dalis sirgalių taip pat mano, kad tai tiesa, atsižvelgiant į nuolat pasirodančias dopingo bylas. Tačiau, kai diskusija iškeliama į viešumą, teoriškai išlyginamos sąlygos. Tokia logika buvo taikoma ir vadinamuoju „industrinio“ dopingo laikotarpiu dviračių sporte 9-ajame dešimtmetyje ir 2000-ųjų pradžioje „Major League Baseball“.
Kalbant apie 100 metrų bėgimą, argumentas nėra visiškai nepagrįstas. Dešimt greičiausių visų laikų rezultatų priklauso vienuolikai vyrų. Iš jų tik keturi niekada nebuvo susiję su dopingo pažeidimais – ar tai būtų nesėkmė deklaruojant buvimo vietą, ar teigiamas testas. Šie keturi – Oblique Seville, Kishane Thompsonas, Trayvonas Bromellas ir rekordininkas Usainas Boltas.
Turėdami rizikos kapitalo ir aukšto profilio investuotojų paramą, „Enhanced Games“ planuoja mokėti sportininkams daugiau nei Tarptautinė lengvosios atletikos federacija, olimpiada, „Deimantinės lygos“ ar „Grand Slam Track“ turnyrai. Pavyzdžiui, F. Kerley gautų 1 mln. JAV dolerių, jei šioje lygoje pagerintų 100 m pasaulio rekordą. Dabartinis rekordas priklauso U. Boltui – 9,58 sek. (2009 m.). Artimiausi rezultatai – 9,69 sek., pasiekti Tysono Gay’aus (2009 m.) ir Yohano Blake’o (2012 m.). F. Kerley 2022 m. nubėgo per 9,76 sek.
„Enhanced Games“ tiki mokslo panaudojimu žmogaus potencialui pažinti. Naujoji organizacija žada sportininkams aukščiausios kokybės medicininę priežiūrą, nuolat sekant jų sveikatą, kad būtų užtikrintas saugumas.
Tarptautinė plaukimo federacija anksčiau priėmė nulinės tolerancijos politiką „Enhanced Games“ atžvilgiu – jei dalyvauji, esi diskvalifikuotas, nesvarbu, ar vartoji dopingą, ar ne. 2024 m. Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos prezidentas Sebastianas Coe užsiminė apie panašią politiką.
„Yra tik viena žinutė – jei kas nors bus tiek kvailas, kad panorės dalyvauti tame, atstovaudamas mūsų sporto tradicijoms ir filosofijai, jis bus diskvalifikuotas ir labai ilgam“, – sakė S. Coe.
„Enhanced Games“ neseniai pateikė 800 mln. JAV dolerių vertės antimonopolinį ieškinį prieš WADA ir JAV plaukimo federaciją dėl „World Aquatics“ taikomo draudimo. Organizacijos įkūrėjas ir vadovas yra patyręs teisininkas, o kai kurie ekspertai teigia, kad byla turi perspektyvų. Tikėtina, kad panaši situacija susiklostys ir su Tarptautine lengvosios atletikos federacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!