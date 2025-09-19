Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulė 1“: ar Norrisas dar labiau priartės prie lyderio?

2025-09-19 10:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 10:49

„Formulės 1“ varžybose tęsiasi įnirtinga kova dėl čempiono titulo tarp „McLaren“ pilotų. Nors britas Lando Norrisas bendroje įskaitoje 31 tašku atsilieka nuo komandos draugo australo Oscaro Piastri, Didžiosios Britanijos lenktynininkas laimėjo tris iš pastarųjų keturių etapų ir išsaugo viltį aplenkti varžovą. Šį savaitgalį Baku mieste vyks 17-asis iš 24 etapų – Azerbaidžano „Grand Prix“. Pilotams reikės įveikti 51 ratą, nuvažiuoti 306 kilometrus.

Lando Norrisas | Scanpix nuotr.

„Formulės 1“ varžybose tęsiasi įnirtinga kova dėl čempiono titulo tarp „McLaren“ pilotų. Nors britas Lando Norrisas bendroje įskaitoje 31 tašku atsilieka nuo komandos draugo australo Oscaro Piastri, Didžiosios Britanijos lenktynininkas laimėjo tris iš pastarųjų keturių etapų ir išsaugo viltį aplenkti varžovą. Šį savaitgalį Baku mieste vyks 17-asis iš 24 etapų – Azerbaidžano „Grand Prix“. Pilotams reikės įveikti 51 ratą, nuvažiuoti 306 kilometrus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak L. Norriso, jis pajėgus tapti sezono nugalėtoju, net jei O. Piastri išvengs nesėkmių (gedimų, avarijų) likusiuose etapuose. Beje, „McLaren“ atstovai jau 60 lenktynių iš eilės nepatyrė jokių rimtų techninių problemų.

REKLAMA
REKLAMA

Bendroje įskaitoje O. Piastri turi 324 taškus, L. Norrisas – 293. Trečiąją vietą užima „Red Bull“ narys Maxas Verstappenas iš Nyderlandų. Jo kraityje – 230 taškų. Ketvirtojoje pozicijoje rikiuojasi britas George‘as Russellas iš „Mercedes“. Jis surinko 194 taškus. Už jo žengia „Ferrari“ pilotai – monakietis Charlesas Leclercas ir britas Lewisas Hamiltonas. Jie turi atitinkamai 163 ir 117 taškų.

REKLAMA

Konstruktorių įskaitoje triuškinamai pirmauja „McLaren“ ekipa, kuri jau sukaupė 617 taškų. Antrojoje vietoje esanti „Ferrari“ komanda surinko tik 280. Toliau rikiuojasi „Mercedes“ (260), „Red Bull“ (239). Praėjusiais metais Azerbaidžane triumfavo O. Piastri. Tada antras finišavo L. Norrisas, o trečias – G. Russellas. Iš komandų daugiausia kartų – keturis Baku mieste lygių sau neturėjo „Red Bull“. „Formulės 1“ čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Azerbaidžano „Grand Prix“ transliacijų tvarkaraštis

Rugsėjo 19 d.

11.25 val. pirmoji treniruotė,

14.55 val. antroji treniruotė.

Rugsėjo 20 d.

11.25 val. trečioji treniruotė,

15.00 val. kvalifikacija.

Rugsėjo 21 d.

13.45 val. lenktynės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų