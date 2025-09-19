„Formulė 1“: ar Norrisas dar labiau priartės prie lyderio?

Pasak L. Norriso, jis pajėgus tapti sezono nugalėtoju, net jei O. Piastri išvengs nesėkmių (gedimų, avarijų) likusiuose etapuose. Beje, „McLaren“ atstovai jau 60 lenktynių iš eilės nepatyrė jokių rimtų techninių problemų.
Bendroje įskaitoje O. Piastri turi 324 taškus, L. Norrisas – 293. Trečiąją vietą užima „Red Bull“ narys Maxas Verstappenas iš Nyderlandų. Jo kraityje – 230 taškų. Ketvirtojoje pozicijoje rikiuojasi britas George‘as Russellas iš „Mercedes“. Jis surinko 194 taškus. Už jo žengia „Ferrari“ pilotai – monakietis Charlesas Leclercas ir britas Lewisas Hamiltonas. Jie turi atitinkamai 163 ir 117 taškų.
Konstruktorių įskaitoje triuškinamai pirmauja „McLaren“ ekipa, kuri jau sukaupė 617 taškų. Antrojoje vietoje esanti „Ferrari“ komanda surinko tik 280. Toliau rikiuojasi „Mercedes“ (260), „Red Bull“ (239). Praėjusiais metais Azerbaidžane triumfavo O. Piastri. Tada antras finišavo L. Norrisas, o trečias – G. Russellas. Iš komandų daugiausia kartų – keturis Baku mieste lygių sau neturėjo „Red Bull“. „Formulės 1“ čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Azerbaidžano „Grand Prix“ transliacijų tvarkaraštis
Rugsėjo 19 d.
11.25 val. pirmoji treniruotė,
14.55 val. antroji treniruotė.
Rugsėjo 20 d.
11.25 val. trečioji treniruotė,
15.00 val. kvalifikacija.
Rugsėjo 21 d.
13.45 val. lenktynės.
