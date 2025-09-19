Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

D.Adomaičio ekipą papildė 43-ejų puolėjas

2025-09-19 10:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 10:18

Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ ekipa paskelbė apie išskirtinį naujoką.

I.Brownas tapo D.Adomaičio auklėtiniu

Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ ekipa paskelbė apie išskirtinį naujoką.

REKLAMA
0

Prie komandos prisijungė 43-ejų 193 cm ūgio puolėjas Ira Brownas.

1982-aisiais gimusio amerikiečio antrasis vardas – Demonas, o jo karjera yra tokia pat išskirtinė. 2001-aisiais jis pradėjo penkerius metus trukusį bandymą įsitvirtinti profesionaliame beisbole, bet sulaukęs 23-ejų grįžo į mokslus ir pasuko į krepšinį.

REKLAMA
REKLAMA

Po dvejus metus jis praleido Fynikso ir Gonzagos universitetuose, vėlai pradėtą profesionalo karjerą bandė vystyti Meksikoje ir Filipinuose, bet galiausiai įleido šaknis Japonijoje.

REKLAMA

Šioje valstybėje amerikietis gyvena ir rungtyniauja nuo 2011-ųjų, laisvai kalba japoniškai, yra įgijęs pilietybę bei atstovavęs šalies rinktinei, žaisdamas 3x3 krepšinį varžėsi Tokijo olimpiadoje.

Būdamas 35-erių jis tapo Japonijos pirmenybių dėjimų konkurso čempionu.

Praėjusį sezoną atstovaudamas Fukuokos „Rizing Zephyr“ klubui I.Brownas antrojoje Japonijos lygoje per 22 minutes rinko 5,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei 7,5 atkovoto kamuolio.

Vos 193 cm ūgio, bet tvirto stoto atletas žaidžia lengvojo ir sunkiojo krašto pozicijose.

„Alvark“ sezoną pradės spalio 3-ąją, namie sutikdami Azijos Čempionų lygos nugalėtojus Uconomijos „Brex“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų