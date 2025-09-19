D.Adomaičio ekipą papildė 43-ejų puolėjas

Prie komandos prisijungė 43-ejų 193 cm ūgio puolėjas Ira Brownas.
選手契約（新規）のお知らせ— アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 (@ALVARK_TOKYO) September 19, 2025
アルバルク東京は、アイラ・ブラウン選手との2025-26シーズンの契約（新規）が決定しましたのでお知らせいたします。https://t.co/PWnaGHDx8E pic.twitter.com/gEqobXxn9m
1982-aisiais gimusio amerikiečio antrasis vardas – Demonas, o jo karjera yra tokia pat išskirtinė. 2001-aisiais jis pradėjo penkerius metus trukusį bandymą įsitvirtinti profesionaliame beisbole, bet sulaukęs 23-ejų grįžo į mokslus ir pasuko į krepšinį.
Po dvejus metus jis praleido Fynikso ir Gonzagos universitetuose, vėlai pradėtą profesionalo karjerą bandė vystyti Meksikoje ir Filipinuose, bet galiausiai įleido šaknis Japonijoje.
Šioje valstybėje amerikietis gyvena ir rungtyniauja nuo 2011-ųjų, laisvai kalba japoniškai, yra įgijęs pilietybę bei atstovavęs šalies rinktinei, žaisdamas 3x3 krepšinį varžėsi Tokijo olimpiadoje.
Būdamas 35-erių jis tapo Japonijos pirmenybių dėjimų konkurso čempionu.
Praėjusį sezoną atstovaudamas Fukuokos „Rizing Zephyr“ klubui I.Brownas antrojoje Japonijos lygoje per 22 minutes rinko 5,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei 7,5 atkovoto kamuolio.
Vos 193 cm ūgio, bet tvirto stoto atletas žaidžia lengvojo ir sunkiojo krašto pozicijose.
„Alvark“ sezoną pradės spalio 3-ąją, namie sutikdami Azijos Čempionų lygos nugalėtojus Uconomijos „Brex“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!