Dubajaus ekipa visam sezonui neteko sunkią traumą patyrusio prancūzo

Kontroliniame mače prieš okupantų šalies flagmanus Maskvos CSKA traumą patyrė Mamas Jaiteh. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad jam trūko Achilo sausgyslė ir prancūzas praleis visą sezoną.
Aukštaūgis vasarą nesiilsėjo ir pavadavo kitus dėl traumų iškritusius vidurio puolėjus Prancūzijos rinktinėje.
Europos čempionate 30 metų 208 cm ūgio atletas per 20 minučių rinko 8,2 taško, 4,7 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 11,3 naudingumo balo.
Praėjusį sezoną jis atstovavo Monako „AS Monaco“ ir Eurolygoje per 15 minučių fiksavo 7,5 taško, 4 atkovotų kamuolių, 0,6 rezultatyvaus perdavimo bei 9 naudingumo balo vidurkius.
Dubajaus ekipa neturi daug laiko spragoms kamšyti – Eurolygoje jie debiutuos jau rugsėjo 30-osios namų maču prieš Belgrado „Partizan“.
