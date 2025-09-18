Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Prancūzijos žiniasklaida: D.Motiejūnas sulaukė Eurolygos klubų dėmesio

2025-09-18 20:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 20:53

Prancūzijos žiniasklaida „BeBasket“ praneša apie Donato Motiejūno situaciją Monako „AS Monaco“ klube. Nors lietuvis ir žaidė draugiškuose mačuose, panašu, jam vaidmuo numatomas nėra.

D.Motiejūnas dirba su komanda

Kartu su Nicku Calathesu jie abu nėra numatomi kito sezono sudėtyje, nepaisant turimų kontraktų. Pasak Prancūzijos žiniasklaidos, lietuvis sulaukė dėmesio iš kelių Eurolygos klubų.

0

Kartu su Nicku Calathesu jie abu nėra numatomi kito sezono sudėtyje, nepaisant turimų kontraktų. Pasak Prancūzijos žiniasklaidos, lietuvis sulaukė dėmesio iš kelių Eurolygos klubų.

Po poros dienų 35-ąjį gimtadienį švęsiantis centras Eurolygoje praeitą sezoną per 15 minučių metė 6,4 taško, atkovojo 3,1 kamuolio ir rinko 7,5 naudingumo balo.

