Prancūzijos žiniasklaida: D.Motiejūnas sulaukė Eurolygos klubų dėmesio

Kartu su Nicku Calathesu jie abu nėra numatomi kito sezono sudėtyje, nepaisant turimų kontraktų. Pasak Prancūzijos žiniasklaidos, lietuvis sulaukė dėmesio iš kelių Eurolygos klubų.
Po poros dienų 35-ąjį gimtadienį švęsiantis centras Eurolygoje praeitą sezoną per 15 minučių metė 6,4 taško, atkovojo 3,1 kamuolio ir rinko 7,5 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!