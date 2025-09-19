Kalendorius
Lietuvos čiuožėjai Ambrulevičius ir Reed olimpinėje atrankoje Kinijoje pirmauja po ritminės programos

2025-09-19 10:06
2025-09-19 10:06

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius sėkmingai pradėjo Kinijoje vyksiančią papildomą atranką į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius | „Stop“ kadras

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius sėkmingai pradėjo Kinijoje vyksiančią papildomą atranką į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

0

Penktadienį pajėgiausia Lietuvos šokių ant ledo pora ritminėje programoje surinko 80,95 balo ir užėmė pirmą vietą tarp 19 porų.

Artimiausius varžovus australus Holly Harris ir Jasoną Chaną Lietuvos pora aplenkė 7,6 balo.

Sekmadienį taip pat vyks ir laisvoji programa, po kurios paaiškės vos 4 geriausios poros, pateksiančios į olimpines žaidynes.

A. Reed ir S. Ambrulevičius Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) reitinge užima septintą vietą ir yra pajėgiausia į olimpines žaidynes nepatekusi pora. Artimiausi jų varžovai H. Harris ir J. Chanas rikiuojasi 29-oje reitingo vietoje.

Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius kovo mėnesį vykusiame pasaulio čempionate po A. Reed kritimo per ritminę programą nepateko į finalą bei taip pat neteko progos kovoti dėl tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, tačiau savo vietą ten dabar gali iškovoti Kinijoje vykstančioje papildomoje atrankoje.

2026 m. olimpinės žaidynės Italijoje vyks vasario 6-22 dienomis.

