Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dailiojo jojimo čempionate triumfavo Vanagaitė-Samuilė, Sysojeva nugalėjo pasaulio taurės etape

2025-09-18 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 15:24

Rugsėjo 13–14 d. Prienų rajone, „Harmony Park“ komplekse, vyko didžiausias Lietuvos metų dailiojo jojimo renginys – Lietuvos čempionatas ir nacionalinių varžybų „Lithuania Dressage Cup 2025“ finalai.

Justina Vanagaitė | Kipro Štreimikio nuotr.

Rugsėjo 13–14 d. Prienų rajone, „Harmony Park“ komplekse, vyko didžiausias Lietuvos metų dailiojo jojimo renginys – Lietuvos čempionatas ir nacionalinių varžybų „Lithuania Dressage Cup 2025“ finalai.

REKLAMA
0

Lietuvos čempionato didįjį prizą iškovojo Justina Vanagaitė-Samuilė su žirgu Nabab. Olimpinėse žaidynėse dalyvavusi sportininkė „Grand Prix“ rungtyje gavo 68.761 proc. įvertinimą, o „Grand Prix Freestyle“ – 73.985 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi Lietuvos atstovė Sandra Sysojeva, dabar startuojanti po Lenkijos vėliava, įspūdingai pasirodė pasaulio taurės varžybose Lenkijoje. S. Sysojeva su Maxima Bella nugalėjo tiek „Grand Prix“ (73.935), tiek „Grand Prix Freestyle to Music“ (77.995) įskaitose.

S. Sysojevai taip pat atiteko kelialapis į kitąmet JAV vyksiantį finalinį pasaulio taurės etapą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos žirginio sporto federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.
Europos dailiojo jojimo čempionatas: Justina Vanagaitė dėl įtarto viruso arklidėse nerizikavo vykti į Prancūziją

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų