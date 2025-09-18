Lietuvos dailiojo jojimo čempionate triumfavo Vanagaitė-Samuilė, Sysojeva nugalėjo pasaulio taurės etape

Lietuvos čempionato didįjį prizą iškovojo Justina Vanagaitė-Samuilė su žirgu Nabab. Olimpinėse žaidynėse dalyvavusi sportininkė „Grand Prix“ rungtyje gavo 68.761 proc. įvertinimą, o „Grand Prix Freestyle“ – 73.985 proc.
Buvusi Lietuvos atstovė Sandra Sysojeva, dabar startuojanti po Lenkijos vėliava, įspūdingai pasirodė pasaulio taurės varžybose Lenkijoje. S. Sysojeva su Maxima Bella nugalėjo tiek „Grand Prix“ (73.935), tiek „Grand Prix Freestyle to Music“ (77.995) įskaitose.
S. Sysojevai taip pat atiteko kelialapis į kitąmet JAV vyksiantį finalinį pasaulio taurės etapą.
