Orientacininkai siūlo nebijoti pasiklysti – paklydus galima atrasti naujų patirčių

Festivalio metu visi norintys galės ne tik orientuotis Ąžuolyno parke, bet ir išmėginti savo jėgas labirinte ar net ieškoti paslėptų punktų Lietuvos sporto universiteto rūmuose.
„Orientavimosi sporto festivalis vyks pirmą kartą, tad labai norime pakvieti visus – net ir nežinančius, kas tai per sportas, ateiti ir drąsiai viską išbandyti. O veikti išties bus ką! Šventės dalyviams paruošėme net 27 skirtingas veiklas, pritaikytas bet kokio amžiaus žmonėms – todėl jūsų fiziniai pajėgumai visai nėra svarbūs. Išbandydami save įvairiose užduotyse galėsite rinkti taškus ir juos keisti į prizus. Be to, visų atvykusių laukia nemokamas grupės „8 kambarys“ koncertas“, – apsilankyti „OS festivalyje“ kvietė renginio organizatorius Vilius Aleliūnas.
Nors Lietuvoje kasmet organizuojami pasaulio orientavimosi sporto savaitės renginiai, tikimasi, kad festivalis Kaune taps masiškiausiu kada nors vykusiu šios sporto šakos renginiu istorijoje.
„Norime, kad festivalis taptų tradiciniu ir gal net būtų pavydžiu kitų šalių federacijoms. Turime tikslą, kad festivalį aplankytų 3 000 dalyvių – iki šiol tokio didelio renginio orientavimosi sportas neturėjo. Faktas, kad mus įkvepia gerosios praktikos – pavyzdžiui, tokios kaip Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojama Olimpinė diena. Tik mūsų atveju visos veiklos sukasi vien apie orientavimosi sportą“, – pasakoja V. Aleliūnas.
„OS festivalis“ yra pagal „Erasmus+“ programą vykdomo „Orienteering4All“ projekto dalis. Juo siekiama supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu, skatinti įtrauktį, savanorystę ir aktyvų gyvenimo būdą.
„Naujokams patarčiau nepradėti nuo sudėtingiausių miško trasų. Šiais laikais orientavimosi sportas vyksta bet kur, pavyzdžiui, vis populiaresne vieta tampa ir miestas: čia bėgant tikrai galite nebijoti paklysti – nes kiekvienas paklydimas gali tapti atradimu ir įveiktu iššūkiu. Beje, festivalio metu bus galima išbandyti labirintą bei orientavimąsi patalpose: naujokams siūlyčiau pradėti nuo šių rungčių, o tada palaipsniui mokytis suprasti aplinką ir tik tada vykti į miškus“, – išbandyti sporto šaką kvietė V. Aleliūnas.
Beje, Lietuvos orientavimosi sporto vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis V. Aleliūnas praėjusį savaitgalį ir pats sužibėjo varžybų trasoje: Vilniaus maratono pusmaratonio rungtyje jis finišavo antras, nusileidęs tik olimpiečiui Remigijui Kančiui.
„Orientacininkai yra universalūs sportininkai, Vilniaus maratone ne vienas ir ne du orientacininkai lipo ant nugalėtojų pakylos, netrukus į pasaulio bekelės bėgimo čempionatą važiuos nemažas būrys orientacininkų. Taip pat turime orientacininkę, kuri ruošiasi žiemos olimpinėms žaidynėms biatlono sporto šakoje, turime vieną sportininkę, kuri siekia aukštų rezultatų lygumų slidinėjime. Turime labai stiprius dviratininkus, kurie nacionaliniuose dviračių sporto čempionatuose lipa ant nugalėtojų pakylos. Orientavimosi sportas yra ta sporto šaka, kurioje treniruojame tiek kūną, tiek galvą“, – teigė V. Aleliūnas.
Daugiau informacijos apie „OS festivalį“ – osfestivalis.lt. Renginys prasidės šeštadienį 12 val. aikštėje prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo.
