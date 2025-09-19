Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Tarpkontinentinėje taurėje – lemiamas metimas ir „Unicaja“ pergalė prieš Libijos klubą

2025-09-19 09:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 09:48

Singapūre startavo Tarpkontinentinė taurė – FIBA organizuojamame turnyre varžosi šešių žemynų atstovai.

Titulą ginanti „Unicaja“ palaužė Libijos klubą (FIBA nuotr.)

Singapūre startavo Tarpkontinentinė taurė – FIBA organizuojamame turnyre varžosi šešių žemynų atstovai.

0

Europai atstovauja FIBA Čempionų lygoje triumfavusi Malagos „Unicaja“ (1/0), kuri pirmajame A grupės mače 73:61 (16:10, 18:18, 21:15, 18:18) įveikė Tripolio „Al Ahly“ klubą iš LIbijos.

Afrikiečiai vienženkliu atstumu išsilaikė visą pirmąją mačo pusę, bet į duobę krito trečiajame kėlinyje (34:51).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus žaisti pustrečios minutės Libijos ekipa dar prisitraukė iki aštuonių taškų (58:66), bet daugiau pakurstyti intrigą jau nespėjo.

Nugalėtojams 16 taškų surinko Tysonas Perezas (4/7 dvitaškių), po 12 – Jamesas Webbas (5 atk. kam.) ir Tyleris Kalinoskis (4/4 tritaškių), 9 – Emiras Sulejmanovičius (5 atk. kam.). Tripolio klubui 21 tašką pelnė Ivanas Almeida (9 atk. kam.), 20 – Ismaelis Romero (6/10 dvitaškių), 9 – Jeanas-Jacquesas Boissy (7 atk. kam., 1/6 tritaškių).

A grupėje taip pat varžosi Uconomijos „Brex“ ekipa iš Japonijos.

B grupės kovas atidarė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygos rinktinės (1/0) pergalė prieš Pietų Amerikos atstovus – Rio de Žaneiro „Flamengo“ (0/1) klubą iš Brazilijos.

„United“ pavadinta G lygos rinktinė triumfavo 93:91 (19:16, 19:13, 29:27, 26:35).

Visą mačą pirmavę Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žaidėjai lemiamame kėlinyje praleido net 35 taškus ir atidavė iniciatyvą varžovams – 82:88. Vis dėlto laiku susizgribus jiems pavyko išlyginti rezultatą, o pergalę lemiamu dvitaškiu atnešė Jadenas Shackelfordas.

24 taškus nugalėtojams surinko Feronas Huntas (9 atk. kam., 7 rez. perd., 1/6 tritaškių), 20 – J.Shackelfordas (3/9 tritaškių, 5 atk. kam.), 18 – Chassonas Randle’as (4/8 tritaškių, 4 atk. kam.).

Brazilijos ekipai po 20 taškų pelnė Gui Deodato (5 atk. kam., 6/10 tritaškių) ir Shaquille’as Johnsonas (6/12 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), 15 – Markeithas Cummingsas (7/9 dvitaškių, 3 per. kam.), 12 – buvęs žalgirietis Dee Bostas (3/8 tritaškių).

B grupėje dalyvauja ir Australijos čempionai Vulongongo „Illawara Hawks“.

Finale susitiks abiejų grupių nugalėtojai, „Unicaja“ gali apginti pernai jau iškovotą titulą.

