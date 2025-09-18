Dubajaus klubas dramatiškai krito kontroliniame mače

Dubajaus klubui Džananas Musa pelnė 21 tašką (3/9 trit.), Dwayne’as Baconas surinko 18 (7/12 dvit.), McKinley Wrightas – 15 (6 atk. kam.), Justinas Andersonas – 10 (2/3 trit.).
Nugalėtojams Antonas Astapkovičius įmetė 20 taškų (4/4 trit.), Melo Trimble’as surinko 17 (7 rez. per.), Casperas Ware’as ir Livio Jeanas-Charles – po 12.
Dubajaus klubas kovas Eurolygoje pradeda rugsėjo 30 dieną susitikimu su Belgrado „Partizan“.
