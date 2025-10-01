Vilkauskas mano, kad Adomavičiaus atsistatydinimas spręstų situaciją kultūros bendruomenėje

„Pirmasis sprendimas – dabartinio paskirtojo ministro atsistatydinimas. Dėl ko? Dėl to, kad tai atlieptų visus lūkesčius – tiek prezidento, tiek kultūros bendruomenės, tiek, manau, ir kitų frakcijų narių“, – trečiadienį vykusio komiteto posėdžio metu sakė K. Vilkauskas, pažymėdamas, kad akivaizdu, jog ministras ir jį delegavusi partija atsisako tokio scenarijaus.
„Antras variantas – dėl pakeitimo. (...) Ir dabartinėje koalicinėje sutartyje dar, vis dėlto, socialdemokratams priklauso kultūros ministro postas. Jis tik derybų metu buvo perleistas. (...) Tikrai išklausęs visų nuomonių dar kartelį kalbėsiuosi su savo vadovybe ir su frakcija, kad būtų įsiklausyta į kultūros bendruomenės balsą, priimami atitinkami sprendimai, kurie labai aiškiai suformuluoti“, – aiškino socialdemokratas.
G. Masteikaitė: jeigu nestovite už mus, aš nežinau, kam yra reikalingas Kultūros komitetas
Komiteto posėdyje dalyvavusi Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė dar kartą priminė kultūros bendruomenės keliamą reikalavimą – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos. Pasak menininkės, aktyvistų keliami klausimai ir nepasitenkinimas dažnai yra „išverčiami į kitą kalbą“.
„Mes nekalbame šiuo metu apie pinigus, mes kalbame apie labai stiprų vertybinį pagrindą. Tai vertybiniu pagrindu susibūrę žmonės, kurie tiki, kad šiuo metu Lietuva iš tikrųjų yra pavojuje ir ant slenksčio nugarmėti į bedugnę“, – trečiadienį vykusio posėdžio metu sakė G. Masteikaitė.
Pasak jos, pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos reiškia ne tik Lietuvos meno kolektyvai ir organizacijos – aktyvistus remia ir pasaulio lietuvių menininkai iš JAV, Australijos, kitų Europos šalių.
„Aš labai noriu dar kartą pakartoti visiems komiteto nariams, kurie turi atsakomybės jausmą, kurie turi vertybinį stuburą – kad pasižiūrėtumėte ne tik į dabartinę dėlionę, kuri yra dabar pas jus ant stalo, bet pasižiūrėti iš tolimesnio atskaitos taško. Nes kiekvienas sprendimas, kurį priimame šiandien, jis įtakoja mūsų ateitį. (...) Nuo jūsų pasirinkimų, nuo jūsų balsavimų, nuo jūsų asmeninių vertybinių stuburų priklauso, kur Lietuva keliauja ir kur jūs vedate Lietuvą, Lietuvos kultūrą“, – kalbėjo ji, akcentuodama, kad neatliepus keliamų protestuotojų reikalavimų kultūros bendruomenė nesustos.
„Tai yra jūsų rankose. Mes esame balsas, kuris jums labai garsiai rėks – prisiimkite atsakomybę, stovėkite už mus. Kitu atveju, jeigu jūs nestovite už mus – aš nežinau, kam yra reikalingas Kultūros komitetas. Jeigu didžiausioje probleminėje situacijoje, kuri yra dabar, kurioje mes esame (...), jeigu jūs to nematote, aš tada keliu klausimą, kam reikalingas Kultūros komitetas, kai kultūros bendruomenė rėkia, kelia aliarmą, kad tai yra paskutinė riba ir čia negali būti jokių išlygų. Reikia turėti stuburą ir tą stuburą reikia parodyti dabar“, – akcentavo G. Masteikaitė.
