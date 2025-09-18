Su puikiu rezultatu į antrą pasaulio čempionato pusfinalį iškopusi Galvydytė: „Treneris bus labai laimingas“

Iš viso vyko septyni atrankos bėgimai, į pusfinalį kelialapius iškovojo pirmos trys bėgimų dalyvės, o dar trims bėgikėms durys atsivėrė pagal geriausius rezultatus. G. Galvydytė tiesiausiu keliu pateko į pusfinalį, todėl jai nereikėjo rūpintis varžovių rezultatais.
Lietuvė praktiškai visą distanciją bėgo grupės viduryje, o finišo tiesiojoje surengė galingą spurtą, kuris leido pakilti į antrą poziciją. Be to, mestas rimtas iššūkis nugalėtojai Georgiai Hunter Bell (1 min. 58,82 sek.). Didžiosios Britanijos žvaigždė yra olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkė.
„Pirmi 100 metrų labai greiti buvo. Iškart supratau, kad bus greitas bėgimas, todėl labai apsidžiaugiau. Labai džiugu [dėl galingo finišo], nes tai parodo, kad kūnas gerai atsistatė. Labiausiai bijojau dėl atsistatymo. Manau, treniruotės aukštikalnėse labai prisidėjo prie geresnės savijautos. Kūnas priprato prie sunkaus darbo, todėl viskas čia [Tokijuje] tinka“, – atrankos bėgimą ir savijautą komentavo G. Galvydytė.
Kaip ir 1500 m rungtyje, sportininkė pasirinko bėgti viduje ir įveikti kuo mažesnę distanciją. Pasak G. Galvydytės, tokią taktiką pasirinkti siūlė treneris, o ir ji pati pasimokė iš praeities klaidų: „Treneris labai norėjo, kad būčiau viduje ir bėgčiau kuo mažiau distancijos, bet pati dvejojau. Jeigu atsimenate Paryžiaus olimpines žaidynes, kai teko man labai daug varžovių apsilenkti, tai ten padariau klaidą, nes galėjau likti pirmame takelyje. Šiandien jis [pirmas takas] atsidarė, bet nežinau, kaip bus pusfinalyje. Bėgant su tokiomis varžovėmis kartais geriau imti riziką, nes aš negaliu sau leisti bėgti 810 metrų. Mano asmeninis nėra 1 min. 55 sek.“
Asmeninį rekordą G. Galvydytė užfiksavo prieš mažiau nei du mėnesius (1 min. 58,69 sek.). Šis rezultatas užtikrino vietą pasaulio čempionate, kadangi buvo įvykdytas normatyvas (1 min. 59 sek.).
Kovo mėnesį pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionatuose debiutavusi lengvaatletė teigė, jog tuo metu nežiūrėjo į kitų atrankų rezultatus, tačiau dabar pasielgė kitaip: „Uždarose patalpose stengiausi nežiūrėti ir padariau klaidą, nes tikrai bėgimas buvo lėtas. Galėjome patekti [į kitą etapą] su visai negreitu laiku, kas buvo tikrai įmanoma. Šį kartą žvilgtelėjau ir prabėgus pirmus 150 metrų supratau, kad jeigu ne aš, tai kažkas tikrai imsis iniciatyvos bėgti greitai pirmą ratą ir bandyti greitai finišuoti.“
Finišuoti greitai pavyko ne tik G. Galvydytei, bet ir G. Hunter Bell, kuri, anot lietuvės, turi vieną iš geriausių finišų. Be to, mūsų šalies atstovė žvelgė į artėjantį pusfinalį: „Nežinau, kas dar turi tokį finišą kaip G. Hunter Bell. Ji yra labai stipri paskutiniuose 100 metrų. Manau, kad [mano finišas] tikrai pridėjo pasitikėjimo ir treneris bus labai laimingas. Potencialas visada yra, šiandien jaučiuosi gerai, o rytoj bus matyti, kiek pavyks susitvarkyti su emocija ir nepasiduoti, stovint kartu su tokiomis greitomis bėgikėmis. Pusfinaliai bus labai labai stiprūs.“
Prieš pat atrankos bėgimą, kuriame startavo G. Galvydytė, prasidėjo lietus. Vienintelis lietuvės noras buvo, kad startas įvyktų laiku. Be to, bėgikė papasakojo apie nuotaikingą dialogą su varžove bei darbą stovykloje, kur buvo siekiama sustiprinti silpniausias vietas: „Juokinga, nes treneriui Justinui Beržanskiui sakiau, ar žaibuos. Labai bijojau, kad nukels startą. Labai to nenorėjau. Kai patenki į kitą etapą, tai norisi gerai pailsėti, o bėgti 23 ar 24 valandą jau nesinorėtų. Džiaugiuosi, kad buvo tik lietus be žaibavimo.
G. Hunter Bell po finišo paklausė – lengviau 800 m ar 1500 m? Jai pasakiau, kad kartais, kai susikoncentruoji į vieną dalyką, tai kitas geriau pavyksta. Gal čia yra ta situacija, kadangi mes dirbome ties mano silpnybėmis – ilgesniais nuotoliais. Dariau 3 kilometrų treniruotes, kas nėra būdinga man. Manau, kad darbas su mano silpnybėmis patobulino paskutinius 100 metrų. Tai leidžia patekti į kitus etapus.“
Šeštadienį 1500 m distanciją atrankoje per 4 min. 02,81 sek. įveikusi G. Galvydytė pateko į pusfinalį, o sekmadienį pavyko pagerinti rezultatą (4 min. 01,79 sek.), tačiau jo neužteko patekimui į finalą. Tuo metu emocijos paėmė viršų, tačiau jau kitą rytą akys buvo nukreiptos į kitą rungtį: „Iš pradžių su kruvinomis ašaromis nubėgau pas Justiną. Jis mane apkabino ir sakė susikaupti. Net nebūčiau svajojusi dvi dienas iš eilės surengti tokius pasirodymus. Tai buvo labai aukštas rezultatas. Labai tikėjau, kad galiu būti finale, tai buvo sunku priimti [nepatekimą]. Nebuvo pati geriausia naktis, išsiverkiau, bet kita rytą atsikėliau rami ir spėjau pailsėti prieš 800 metrų atranką.“
Paprašyta pasidalinti prisiminimais apie trenerį Algimantą Sniečkų lengvaatletė jautė dėkingumą: „Tai buvo treneris, kuris man atvėrė duris į ten, kur esu dabar. Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazijoje turėjau pačius geriausius metus ir patobulėjau kaip asmenybė bei atletė. Tai yra dėka a.a. Algimanto Sniečkaus. Skaudu prisiminti, bet esu labai dėkinga už šį trenerį.“
800 m pusfinaliai prasidės penktadienį 14:43 val. Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
