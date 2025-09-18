Noah Lylesas Tokijuje pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje 200 metrų bėgime

Amerikietis 200 m rungtyje jau pusfinalyje pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje – 19.51 sek. Niekas pasaulyje taip greitai nebėgo pastaruosius 13 mėnesių. Iki pasaulio rekordo, kuris jau 16 metų priklauso Usainui Boltui, N. Lylesui trūko 0.32 sek.
🇺🇸Noah Lyles making a 19.51 and the fastest EVER 200m semi look easy! 🔥pic.twitter.com/hJH96vLv0s— Travis Miller (@travismillerx13) September 18, 2025
N. Lyleso žurnalistai paklausė, ką toks rezultatas rodo apie jo sportinę formą.
„Tai rodo, kad buvau toks kvailas, jog per 19.5 sek. bėgau jau pusfinalyje. Nemanau, kad dėl to bus sunkiau atsistatyti finalui, nes esu labai geros fizinės formos. Visgi, esu įsitikinęs, kad šį vakarą rėksiu ant masažo stalo“, – sakė N. Lylesas.
17-metis Australijos fenomenas Goutas Goutas pusfinalyje užtruko 20.36 sek. Jis užėmė 18-ą vietą tarp 24 atletų ir liko per 0.38 sek. nuo finalo.
Vyrų 800 m bėgime už finalo borto liko trečią geriausią rezultatą šiemet turintis amerikietis Donavanas Brazieris. Jis finišavo per 1 min. 43.82 sek., bendroje įskaitoje buvo 9-as ir liko vos per 0.02 sek. nuo to, kad pagal laiką patektų į finalą.
