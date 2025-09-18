Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Noah Lylesas Tokijuje pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje 200 metrų bėgime

2025-09-18 18:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 18:42

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį driokstelėjo vienas greičiausių pasaulio žmonių Noah Lylesas.

Noah Lylesas | „Stop“ kadras

0

Amerikietis 200 m rungtyje jau pusfinalyje pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje – 19.51 sek. Niekas pasaulyje taip greitai nebėgo pastaruosius 13 mėnesių. Iki pasaulio rekordo, kuris jau 16 metų priklauso Usainui Boltui, N. Lylesui trūko 0.32 sek.

N. Lyleso žurnalistai paklausė, ką toks rezultatas rodo apie jo sportinę formą.

„Tai rodo, kad buvau toks kvailas, jog per 19.5 sek. bėgau jau pusfinalyje. Nemanau, kad dėl to bus sunkiau atsistatyti finalui, nes esu labai geros fizinės formos. Visgi, esu įsitikinęs, kad šį vakarą rėksiu ant masažo stalo“, – sakė N. Lylesas.

17-metis Australijos fenomenas Goutas Goutas pusfinalyje užtruko 20.36 sek. Jis užėmė 18-ą vietą tarp 24 atletų ir liko per 0.38 sek. nuo finalo.

Vyrų 800 m bėgime už finalo borto liko trečią geriausią rezultatą šiemet turintis amerikietis Donavanas Brazieris. Jis finišavo per 1 min. 43.82 sek., bendroje įskaitoje buvo 9-as ir liko vos per 0.02 sek. nuo to, kad pagal laiką patektų į finalą.

