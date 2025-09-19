Rusai 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse galės varžytis tik po neutralia vėliava

„Vykdomoji taryba laikysis tokio paties požiūrio, koks buvo priimtas Paryžiuje“, – sakė TOK prezidentė Kirsty Coventry (Kirsti Koventri), turėdama omenyje praėjusių metų olimpines žaidynes, kuriose Rusijos sportininkai galėjo dalyvauti tik po neutralia vėliava ir individualiose rungtyse, laikantis sankcijų, įvestų reaguojant į Maskvos invaziją į Ukrainą.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Maskva pasiuntė savo karius į Ukrainą, Rusijai ir jos sąjungininkei Baltarusijai uždrausta dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose. Jų vėliavas ir himnus taip pat draudžiama naudoti daugelyje pasaulio renginių.
Praėjusiais metais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse griežtomis sąlygomis dalyvavo tik 15 Rusijos sportininkų – jie galėjo varžytis su neutralia vėliava ir turėjo įrodyti, kad nėra susiję su kariuomene ar saugumo tarnybomis.
Milano ir Kortinos žiemos olimpinės žaidynės vyks kitų metų vasario 6–22 dienomis Šiaurės Italijoje.
