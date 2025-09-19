Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Rusai 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse galės varžytis tik po neutralia vėliava

2025-09-19 17:33 / šaltinis: BNS
2025-09-19 17:33

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) penktadienį paskelbė, kad Rusijos sportininkams bus leista varžytis 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse po neutralia vėliava ir tik tada, jei jie atitiks griežtas sąlygas.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) penktadienį paskelbė, kad Rusijos sportininkams bus leista varžytis 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse po neutralia vėliava ir tik tada, jei jie atitiks griežtas sąlygas.

REKLAMA
0

„Vykdomoji taryba laikysis tokio paties požiūrio, koks buvo priimtas Paryžiuje“, – sakė TOK prezidentė Kirsty Coventry (Kirsti Koventri), turėdama omenyje praėjusių metų olimpines žaidynes, kuriose Rusijos sportininkai galėjo dalyvauti tik po neutralia vėliava ir individualiose rungtyse, laikantis sankcijų, įvestų reaguojant į Maskvos invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 2022-ųjų vasario, kai Maskva pasiuntė savo karius į Ukrainą, Rusijai ir jos sąjungininkei Baltarusijai uždrausta dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose. Jų vėliavas ir himnus taip pat draudžiama naudoti daugelyje pasaulio renginių.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse griežtomis sąlygomis dalyvavo tik 15 Rusijos sportininkų – jie galėjo varžytis su neutralia vėliava ir turėjo įrodyti, kad nėra susiję su kariuomene ar saugumo tarnybomis.

Milano ir Kortinos žiemos olimpinės žaidynės vyks kitų metų vasario 6–22 dienomis Šiaurės Italijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų