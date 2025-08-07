Dar prieš kelerius metus Z. Sedney laikyta viena perspektyviausių Nyderlandų sportininkių. Ji buvo iškovojusi auksą Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, o 2021 m., būdama vos 19-os, dalyvavo Tokijo olimpinėse žaidynėse.
Tačiau pastarieji metai atnešė skaudžių išbandymų. Paaiškėjo, kad vienas rinktinės narys, su kuriuo Z. Sedney turėjo artimų santykių, slapta nufilmavo sekso įrašą. Vėliau šis vaizdo įrašas buvo išplatintas be jos žinios.
Jauna atletė išgyvena košmarą
Apie incidentą federacijai pranešė pats įrašo autorius, likus nedaug laiko iki pasiruošimo 2024 m. Paryžiaus olimpinėms žaidynėms.
„Kreipiausi į policiją, bet supratau, kad procesas būtų labai ilgas, galbūt net truktų kelerius metus. Nenorėjau tiek laiko gyventi su tuo skausmu. Tai buvo baisu, jaučiausi pažeminta“, – atvirai pasakojo sportininkė interviu žurnalui „Runner’s World“.
Vaizdo įrašą paviešinęs sportininkas buvo laikinai suspenduotas, tačiau kai po šešių mėnesių jam buvo leista sugrįžti į komandą, Z. Sedney nusprendė išeiti pati.
„Aš tiesiog negalėjau su tuo susitaikyti. Žinojau, kad tai kainuos mano vietą olimpinėse žaidynėse, bet būti šalia žmogaus, kuris taip pasielgė – man buvo per daug“, – sakė ji.
Sportininkė teigia, kad nepaisant visko, nori išlikti stipri ir atvira – kalbėti apie patirtą išgyvenimą tam, kad kiti jauni žmonės, atsidūrę panašioje situacijoje, žinotų, jog nėra vieni.
