Šūviai, tragedijos ir žuvusios mergaitės: šiurpinanti tikroji „Pelėsių“ gaujos istorija

Štai, pavyzdžiui, 1996-ųjų lapkričio 3 d. prie Pasvalio autobusų stoties du piliečiai – Fantomas ir Pelėsis – sulaikė kitus du piliečius – Biržų kelių policininkus, kurie buvo neblaivūs ir sudarė avarinę situaciją.
Netrukus į įvykio vietą atvyko Pelėsio iškviestas kriminalinės policijos viršininkas ir tinkamai įformino įvykį. Kolegos iš Biržų buvo nubausti. „Pelėsiai“ pasiekė dar vieną savo pergalę.
Pareigūnas pradėjo atsišaudyti
Dar keistesnė istorija nutiko 1998-ųjų vasarį. Tąkart „Pelėsiai“ vėl pabandė sugauti išgėrusį policininką, tačiau ne viskas buvo taip paprasta – pareigūnas atsišaudė... Oficiali versija skelbė: Pasvalyje, Panevėžio gatvėje, ne tarnybos metu pareigūno vairuojamas „VW Golf“ ir Fantomo (iš „Pelėsių gaujos – aut. past.) „Audi 90“ sudarė vienas kitam avarinę situaciją.
Automobiliai sustojo ir vairuotojai susiginčijo. Vėliau pareigūnas sėdo į savo „Golf‘ą“ ir nuvažiavo. Tuo tarpu Fantomas patraukė tiesiai į policijos komisariatą ir pranešė apie neblaivų automobilį vairavusį pareigūną..
Kai policininkai nuvyko į „Golf“ vairavusio pareigūnų tėvų namus, šis išėjo į lauką, išsitraukė tarnybinį pistoletą ir šovė dukart į viršų. Vėliau grįžo namo ir paleido dar šešis šūvius pro langą. Taip pat į orą. Galiausiai pareigūnas nusprendė pasiduoti, atidavė ginklą, o ligoninėje jam nustatytas vidutinis girtumas (1,68 prom. alkoholio). Tiesa, pareigūno tėvai aiškino, kad namo jis grįžo blaivus, bet dėl incidento su „Pelėsiai“ buvo susinervinęs, todėl išgėrė butelį konjako. Bet, „Akistatos“ žurnalistai aptiko žymiai daugiau galimų šio įvykio detalių.
Pasirodo, kad ne visi šūviai buvo paleisti į orą. Vienas jų pataikė į to paties Fantomo kieme stovėjusią „Audi 90“. Nenoriai, bet tuometiniai Pasvalio komisariato vadovai prasitarė, kad šaudęs pareigūnas yra tiesiogiai nukentėjęs dėl tos pačios gaujos nario įvykdytos avarijos, per kurią žuvo dvi mergaitės.
Tragiška avarija
1997-ųjų birželį pasvaliečius sukrėtė neeilinis įvykis – Andriaus J. (pravarde Jakobas) vairuojamas „Mercedes 280“ Panevėžio gatvėje partrenkė į mokyklą ėjusias dvi sesutes – 12 ir 13 metų mergaites.
Abi mergaitės žuvo vietoje. Iš aukštyn ratais apvirtusio automobilio išsliuogė kruvinas vairuotojas ir iš įvykio vietos pabėgo. Per tardymą paaiškėjo, kad naktį „Pelėsiai“ ir tas pats Jakobas, praleido restorane „Šilas“, o ryte susiruošė namo.
„Mercedesas“ skriejo didesniu kaip 100 km/val. greičiu ir posūkyje buvo sumėtytas. Po kurio laiko avarijos vietoje pasirodė Pelėsis ir Fantomas, kurie kažko ieškojo – galbūt ketino paimti iš apvirtusio „Mercedes“ Jakobo pasą. Tačiau to nepavyko padaryti.
Vietos žmonės pradėjo atvirai kalbėti, kad mieste padėtį valdo ne policija, o būtent „Pelėsio“ gaujos nariai. Atlikus tarnybinį patikrinimą paaiškėjo, kad prieš tai šaudęs pareigūnas buvo visų šių įvykių epicentre.
Tiesa, tą naktį budėjęs pareigūnas tinkamai neatliko savo pareigų: gavęs pranešimą, kad Jakobas neblaivus sėdo prie vairo, pareigūnas niekaip nereagavo. O po pranešimo apie skaudų eismo įvykį – neskubėjo į nusikaltimo vietą ir net neieškojo iš įvykio vietos pasprukusio Jakobo.
Už tokį keistą abejingumą pareigūnas ne tik buvo pažemintas pareigose, bet ir perkeltas į kitą regioną. Kokia katė iš tiesų perbėgo tarp minėto pareigūno ir „Pelėsių“ atstovų taip ir liko neįminta mįslė. Kaip ir paskutinis atvejis, kai pareigūnas net pradėjo šaudyti iš tarnybinio ginklo...
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!