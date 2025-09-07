Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Gauja nužudė 12-os ir 15-os metų jaunuolius

2025-09-07 14:20 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 14:20

Australijos policija sekmadienį pranešė, kad Melburno mieste per išpuolį mačetėmis ginkluotų užpuolikų gauja subadė ir nužudė 12 ir 15 metų berniukus.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

1
Įtariama, kad šeštadienio vakarą Melburne net aštuoni asmenys, priklausantys jaunimo gaujai, užpuolė vaikus.

Pirmiausia policija buvo iškviesta į gatvę, kur rado peiliu subadytą dvylikametį berniuką, sakė Viktorijos valstijos policijos detektyvas inspektorius Grahamas Banksas.

„Nepaisant medikų bandymų, jo nepavyko atgaivinti“, – spaudos konferencijoje sakė G. Banksas.

Netrukus policija netoliese esančioje gatvėje rado berniuko 15-metį draugą su durtinėmis žaizdomis. Jo išgelbėti nepavyko.

Vienas iš baisiausių nusikaltimų

Liudininkai ir vaizdo stebėjimo kamerų vaizdai rodė, kad nužudymus įvykdė ta pati grupė, kurią sudarė iki aštuonių kaukėtų asmenų, turėjusių mačetes ir peilius ilgais ašmenimis, sakė G. Banksas.

„Nors tyrimas dar tik pradedamas, jis turi jaunimo gaujos nusikaltimo požymių“, – sakė jis.

„Tai vienas iš baisiausių nusikaltimų nemažame ir vis didėjančiame tokio pobūdžio nusikaltimų sąraše. Nužudyti vaikai nebuvo gaujos nariai, ir negalima tylėti“, – teigė pareigūnas.

Policija tvirtino, kad neaišku, ar išpuolis buvo tikslingas, ar tai buvo supainiotos vaikų tapatybės atvejis.

Remiantis oficialiais duomenimis, visoje Australijoje 2024 metais žmogžudysčių ir susijusių nusikaltimų skaičius išaugo devyniais procentais iki 448 aukų.

Gegužę Melburno prekybos centro maisto aikštelėje įvykusios kovos tarp konkuruojančių mačetėmis ginkluotų gaujų paskatino valstiją uždrausti mačečių pardavimą ar turėjimą.

