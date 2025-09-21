„Kreipkitės a. ž.“ – įspėja vairuotojus dėl masiškai plintančios įžūlios aferos

Socialiniuose tinkluose išplito skelbimas, kuriame teigiama, jog norintieji gali įsigyti padirbtą į tikrą panašų vairuotojo pažymėjimą.
Pasak neprisistačiusio pardavėjo, jis pirkėjams gali pagaminti tokią klastotę, kuri neva daugeliu atveju padeda išvengti teisėsaugos atstovų ir galimų pasekmių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
„Vairuotojo pažymėjimas, tik kortelė, BE SISTEMOS. 90 proc. pasiteisina reiduose bei užsienyje, važinėjate kaip su tikromis, kainos ne tūkstantinės, rimtai susidomėję parašykit man į „Telegramą“. TIK RIMTAI DOMINČIUS, NEGAIŠKIT LAIKO VAIKAI“, – skelbime rašė anonimas.
Vairuotojo pažymėjimas už 250 eurų
Su šiuo pardavėju susisiekę naujienų portalo tv3.lt žurnalistai nusprendė pasidomėti, kiek gali kainuoti tokios vairuotojo pažymėjimų klastotės.
Kaip savo „Telegram“ paskyroje nurodo pardavėjas jis neva gali pagaminti B, B1, C ir C1 kategorijos vairavimo teises.
Žurnalistams pasiteiravus kiek kainuotų įprastai naudojamos B kategorijos teisės, pardavėjas teigė, kad tokių teisių kainą siektų 250 eurų, tačiau pridėjo kad jos neva nebūtų pridėtos į sistemą, kadangi tokios teisės kainuoja daugiau.
„Faktas, jog be sistemos imant gali atsirasti bėdų, jei sustabdytų ir patikrintų sistemoje. Dažniausiai žmonės naudoja užsienyje, bet yra ir žmonių, kurie perka su sistema, tačiau jų kainos prasideda nuo 1300 (eurų)“, – teigė pardavėjas.
Tuo metu nusprendus įsigyti tokias teises, jo teigimu, atsiskaitymas vyktų naudojantis kriptovaliutomis, o pardavėjas pirkėjui vairuotojo pažymėjimą atsiųstų paštu.
Dažnai suklastotomis teisėmis naudojasi užsieniečiai
Kaip teigia „Regitros“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė sukčiavimas socialiniuose tinkluose ir toliau išlieka vienu pagrindinių iššūkių.
O kintantys sukčių veikimo būdai verčia ieškoti naujų būdų, kaip atpažinti asmenis, kurie siūlo įsigyti vairuotojų pažymėjimus greičiau ar apskritai nelaikius vairavimo egzamino.
„Sukčių paskyrų valdytojai greitai prisitaiko prie naujovių, dažnai keičia taktiką ir vis aktyviau ieško patiklių asmenų, kurie galėtų susigundyti melagingais pasiūlymais. Dažnai jais tampa užsienio piliečiai“, – dalinasi „Regitros“ atstovė.
Tiesa, ji pastebi, kad seniau sukčiai paėmę pinigus dažniausiai pradingdavo, tačiau dabar jie pradėjo gaminti suklastotas teises. O jas dažniausiai turi arba naudojasi trečiųjų šalių piliečiai.
„Tokie asmenys, nufotografavę turimą vairuotojo pažymėjimą, nuotrauką atsiunčia „Regitros“ el. paštu ir prašo patikrinti, ar pažymėjimas galioja. Negalime atsakyti, ar jie žino, kad turi suklastotą vairuotojo pažymėjimą, ar patys buvo apgauti“, – sako E. Bačionytė.
Jos teigimu, remiantis 2025 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, buvo gauta 17 pranešimų apie galimai suklastotus lietuviškus vairuotojų pažymėjimus, kuriuos patikrinus „Regitros“ sistemose, nebuvo gauta jokių duomenų apie šių dokumentų egzistavimą. Tad pranešimai dėl galimų klastočių perduoti policijai.
„Regitros“ atstovė prideda, kad iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. nustatyti 6 atvejai, kai socialinėje erdvėje (Facebook, skelbimų portaluose) buvo platinama tikrovės neatitinkanti informacija apie galimybę įsigyti vairuotojo pažymėjimą. Visais atvejais dėl šių profilių ar grupių blokavimo kreiptasi į teisėsaugos institucijas.
2024 m. gauti 38 pranešimai (dauguma jų – dėl „Facebook“ profilių). O iš viso per praėjusius metus policija panaikino apie 150 paskyrų, kuriose neteisėtai siūlyta įsigyti vairuotojo pažymėjimus.
„Šiais metais nebuvo atvejų, kad asmenys suklastotus pažymėjimus atneštų fiziškai į padalinį, todėl, kaip pagaminti dokumentai vertinti negalime.
Iš gautų suklastotų vairuotojų pažymėjimų nuotraukų pastebime, kad pagrindiniai klastočių skiriamieji bruožai yra nurodyti klaidingi duomenys (netikslus „Regitra“ pavadinimas ar netikslūs vairuotojo pažymėjimo turėtojo duomenys)“, – aiškina E. Bačionytė.
Paaiškino, kaip atpažinti sukčius
Suklastotas teises pardavinėjantys sukčiai neretai savo skelbimai dalinasi ir socialiniuose tinkluose. Būna ir tokių atvejų, kai sukčiai susikuria „Facebook“ anketas, kuriose jie prisistato esantys „Regitros“ darbuotojais ir skelbia pasiūlymus pirkti vairuotojo teises įvairiose socialinių tinklų grupėse.
Tačiau E. Bačionytė pastebi, kad dažnai tokias sukčių anketas atpažinti nėra sudėtinga, tereikia atkreipti dėmesį į keletą pagrindinių bruožų.
„Sukčių anketas galima lengvai atpažinti pagal tai, kad jose dažniausiai būna labai mažai įrašų, nuotraukų, draugų, nepateikiama asmeninė informacija. Skelbimai dažniausiai apsiriboja lakoniškomis frazėmis, tokiomis kaip „pagalba žmonėms, kurie turi problemų laikant teises“ arba „pagalba žmonėms dėl teisių. Kreiptis a. ž.“.
Aptakios frazės ir nekonkretūs pasiūlymai padeda „užkabinti“ didesnę auditoriją interesantų, o vėliau, pagal situaciją, žmogui pažada padėti ar gauti tai, ko jis nori“, – pasakoja „Regitros“ atstovė.
Visgi pašnekovė pažymi, kad norint įgyti teisę vairuoti, tą galima padaryti tik išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus ir tuomet gavus vairuotojo pažymėjimą. O tą galima padaryti tiktai „Regitroje“.
Vairuotojo pažymėjimo išdavime dalyvauja daug žmonių
Siekiant sustabdyti sukčius, E. Bačionytė priduria, kad „Regitra“ taip pat aktyviai bendradarbiauja su policija ir dalinasi informacija apie melagingus pranešimus, galimas apgavysčių schemas bei informuoja visuomenę apie sukčių veikimo būdus socialiniuose tinkluose.
„Kaip prevencinė priemonė veikia ir tai, kad vairuotojo pažymėjimo gavimo procese dalyvauja daug skirtingas funkcijas atliekančių žmonių.
Asmuo, norėdamas jį įgyti, turi pereiti per keletą įmonės darbuotojų grandžių: dokumentus priimančius ir teorijos egzaminus vykdančius darbuotojus, praktikos egzamino egzaminuotojus bei vairuotojo pažymėjimų išdavimo specialistus. Užsisakant vairuotojo pažymėjimą visada yra tikrinama asmens tapatybė“, – akcentuoja „Regitros“ atstovė.
Be to, ji atkreipia dėmesį, kad ir patys gyventojai informuoja apie apie vykdomas neteisėtas veiklas.
„Kviečiame visus, pastebėjusius galimą sukčiavimo atvejį, nedelsiant pranešti teisėsaugos institucijoms, virtualiam policijos patruliui. Gyventojai apie pastebėtus atvejus gali pranešti ir mums el. paštu [email protected] arba užpildžius formą, kurią galima rasti įmonės interneto svetainėje: » Pranešimo forma“, – informuoja E. Bačionytė.
