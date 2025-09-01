Įspėja vairuotojus: prasidedant mokslo metams budės policija

Šalia kasdienės pagalbos vaikams vyks ir prevencinės priemonės, skirtos vyresniems jauniems eismo dalyviams – moksleiviams ir studentams, skelbia Policijos departamentas.
Pareigūnai tikrins, ar jie laikosi Kelių eismo taisyklių, ar segasi saugos diržus, ar važiuodami dviračiu ar elektriniu paspirtuku dėvi šalmą, šviesą atspindinčią liemenę, ar nedaro šiurkščių pažeidimų. Taip pat bus užtikrinama, kad vaikus į mokyklas autobusų vairuotojai vežtų saugiai.
Policija pabrėžia, kad pirmoji saugaus eismo mokykla yra šeima.
„Tėvai turi ne tik pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, bet ir patys rodyti sektiną pavyzdį – sustoti prie perėjos, praleisti pėsčiuosius, segtis saugos diržą. Tik kasdienybėje matydami drausmingus tėvus, vaikai patys išmoksta atsakingai elgtis kelyje. Policija rekomenduoja prieš rugsėjo pirmąją suplanuoti saugų kelią į mokyklą, parodyti vaikams artimiausias perėjas, priminti, kad kelyje negalima naudotis telefonu ar ausinėmis, pasirūpinti, jog kuprinės ir drabužiai būtų su atšvaitais, o važiuojant dviračiu ar elektriniu paspirtuku būtų dėvimos apsaugos priemonės“, – sako policija.
Pareigūnai teigia, kad disciplina yra svarbiausias saugaus eismo garantas. Lietuvos policija primena, kad ir patys moksleiviai turi prisiimti atsakomybę už savo elgesį, būti atidūs, paisyti saugaus elgesio kelyje taisyklių, o vyresnieji – rodyti tinkamą pavyzdį mažesniesiems.
„Šauliai nuolat talkina policijos pareigūnams, nes mūsų organizacijos žmonės neabejingi tam, kas vyksta aplink. Vaikų saugumas mums ypač svarbus. Šauliai daug dirba ugdant jaunimą – lankomės mokyklose, organizuojame veiklas, šauliškose stovyklose kalbamės apie saugumą. Puikų pavyzdį bendraamžiams, kaip elgtis atsakingai, rodo jaunieji šauliai. Norime, kad vaikai suprastų disciplinos svarbą ir patys prisidėtų prie saugios aplinkos kūrimo“, – savo ruožtu sako Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Pareigūnai skelbia, kad rugsėjo mėnesį intensyviai darbuosis šalies keliuose.
Rugsėjo 1–5 d. bus stebima, ar vairuotojai sustoja prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles.
Rugsėjo 7–9 bei 28–30 d. bus tikrinama, ar vairuotojai blaivūs, ar nėra apsvaigę nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Rugsėjo 12–14 d. numatoma dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė.
Rugsėjo 16–22 d. vyks Europos judumo savaitė ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotos Saugaus eismo dienos ir Europos diena be žuvusiųjų keliuose.
Rugsėjo 24–26 d. bus tikrinama, ar vairuotojai naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuodami be laisvų rankų įrangos, ar veždami vaikus naudoja privalomų saugos priemones – saugos diržus, vaikams skirtas specialias sėdynes.
