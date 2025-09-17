Tragiška avarija Molėtų plente užminė mįslę – šis klausimas neduoda ramybės: „Žiauru“

Antradienio popietę įvyko avarija, kurios metu 93-ejų „Ford“ vairuotojas galimai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, dėl ko susidūrė trys automobiliai – „Ford“, „Seat“ ir BMW.
BMW ir „Ford“ vairuotojai žuvo vietoje, o viena nukentėjusioji išgabenta į ligoninę.
Po šio įvykio viešojoje erdvėje kilo nemažai diskusijų, dėl to ar vyresnio amžiaus žmonių teisė vairuoti turėtų būti apribota ir nustatyta tam tikra riba iki kelių metų jie galėtų vairuoti transporto priemonę, o kai kurie gyventojai netgi pradėjo reikalauti, kad toks ribojimas būtų įvestas.
„Turėtų būti nustatyta riba kiek metų žmogui galima vairuoti žiauru tokių metų vairą valdyti“, – po žinia apie avariją komentavo gyventoja Aldona.
„Tokiam amžiuje negalima vairuoti“, – nuomone dalinosi ir kita gyventoja Regina.
„Rekomenduočiau senyvo amžiaus žmonių dažniau tikrinti medicininę [pažymą – aut. past.]. Nes yra tokių senukų, kurie geriau jaučiasi už vairo nei klevas“, – dalinosi kiek kitokia nuomone Valdemaras.
Ekspertai su tokiu požiūriu nesutinka
Vairavimo instruktorius ir saugaus eismo ekspertas D. Kanapinskas pripažįsta, kad tam tikri veiksniai, pavyzdžiui, reakcijos laikas gali priklausyti nuo vairuotojo amžiaus, tačiau tai taip pat priklauso ir nuo žmogaus gyvenimo būdo.
„Su amžiumi visų mūsų reakcijos laikas lėtėja, nebent mes labai gyvenam aktyvų gyvenimą, sportuojam, bėgiojam, daug laiko praleidžiame gamtoje ir panašiai, tada ta reakcija, aišku, visiškai kitokia yra“, – sako jis.
Visgi D. Kanapinskas pažymi, kad į tokį ribojimą, kaip vairuotojų amžiaus limitas, jis žvelgia skeptiškai ir sako, kad tokiu būdu būtų suvaržyta žmonių teisės ir judėjimo galimybės. O nepriklausomai nuo amžiaus gerai ar blogai vairuoti gali tiek jaunesnio, tiek vidutinio, tiek vyresnio amžiaus vairuotojai.
„Ir vieni ir kiti gali vairuoti gerai, ir vieni ir kiti gali vairuoti blogai. Tai, kad būtų konkreti nustatyta riba aš labai skeptiškai žiūrėčiau į tą dalyką, nes vieni ir 80-ies ir vyresni dar sugeba ir bėgioti, ir labai aktyvų gyvenimą gyventi. Ir jie, neabejoju, kad ir vairuoja panašiai“, – sako vairavimo instruktorius.
Kad amžiaus apribojimo vairuotojams nereikėtų pritaria ir saugaus eismo ekspertas ir vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas, kuris irgi paminėjo, kad nepriklausomai nuo amžiaus, vyresni gyventojai gali aktyviai leisti laiką, todėl svarbiausia atsižvelgti į asmens sveikatą.
„Ne amžius važiuoja, ne skaičiai važiuoja, sveikata važiuoja. Tai , kodėl čia amžius kaltas? Tikrinkime sveikatą“, – teigia A. Pakėnas.
Saugaus eismo ekspertas atkreipia dėmesį, kad ir avarijas, kurių metu žūsta žmonės, dažniausiai sukelia jaunesnio amžiaus vairuotojai.
Remiantis transporto kompetencijų agentūros duomenimis, eismo dalyvių, padariusių KET pažeidimus, amžiaus vidurkis 2024 m. siekė 43-is metus.
„Tai gal mes tą amžių apribokime, tarkime, nuo 18 iki 25-ių metų neleiskime vairuoti“, – klausė A. Pakėnas.
Be to, saugaus eismo ekspertas pabrėžė, kad jei ir būtų svarstoma dėl kokių nors apribojimų, tokias diskusijas turėtų vesti būtent medikų bendruomenė.
„Jeigu mes ieškosime dabar politinių sprendimų, atsiras koks nors populistas politikas, kuris pradės ant bačkos užlipęs muštis į krūtinę, kaip čia reikia dabar apriboti, tai vyt lauk jį reikia. Čia turi būti medikų bendruomenė, medikų visuomenė turi kalbėti“, – aiškino pašnekovas.
Diskusijos kilo ir dėl sveikatos pažymų
Po kilusios avarijos, gyventojai taip pat aktyviai diskutavo ir dėl medicininių pažymų išdavimo vairuotojams. Prabilta ir apie tai, kad neva kai kuriose medicinos įstaigose, vairuotojų sveikatos apžiūra vykdoma atmestinai.
D. Kanapinskas pabrėžia, kad didžiausia atsakomybė vertinant vairuotojų tinkamumą dalyvauti eisme tenka medikams, kurie tikrina sveikatą ir gali nustatyti apribojimus vairuoti. Taip pat svarbus ir pačių vairuotojų savikritiškumas bei artimųjų įtaka.
Visgi vairavimo instruktorius taip pat atkreipia dėmesį į medicininių apžiūrų kokybę. Instruktorius kelia klausimą, ar dabartinė sistema nėra per daug supaprastinta ir sako, kad kai kur išsamių apžiūrų iš tiesų gali trūkti.
„Eikime gauti sveikatos pažymą į polikliniką, kiek laiko ten užtruksim, bet bus pakankamai turbūt išsamus patikrinimas. Aišku, su kiekvienomis poliklinikomis negaliu sakyti, galiu tiktai sava remtis. Ir eikime kažkur į sveikatos apžiūrų, pavadinkime, kalyklą, kur nueini, 5 minutės ir pažyma yra. Tai per 5 minutes gal regą ir klausą gali patikrinti. O ar tavo ligos istoriją žiūri ar ką nors giliau, tikrai negaliu pasakyti“, – kalbėjo D. Kanapinskas.
Tuo metu A. Pakėnas kalbėjo, kad, jei pastebima, kad tokios medicinos įstaigos nekokybiškai atlieka sveikatos apžiūras, jiems licencijos turėtų būti atimtos.
„Jeigu skaitome, kad tos įstaigos nesusitvarko su savo užduotimi, tada atimkime iš jų licencijas arba liepkime persitvarkyti, susipirkti įrangą ar dar ką nors“, – komentavo jis.
Pagrindinės transporto priemonių vairuotojų grupės
Anksčiau Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skaitytojams buvo pateikę sąrašą sutrikimų, apribojančių vairavimo teisę.
Visų pirma, prieš pateikdami sąrašą, tąkart jie išryškino dvi pagrindines grupes, kurioms priklauso transporto priemonių vairuotojai:
1 grupei priklauso AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų transporto priemonių vairuotojai (toliau – 1 grupės transporto priemonių vairuotojai);
2 grupei priklauso C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai. Pažymėtina, jog 2 grupės vairuotojams nustatyti sveikatos reikalavimai yra taikomi B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.), bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams (toliau visi kartu – 2 grupės transporto priemonių vairuotojai).
2-osios grupės transporto priemonių vairuotojams keliami reikalavimai yra aukštesni, dėl to individualiu sprendimu asmuo gali gauti teisę vairuoti 1-osios grupės automobilius, tačiau 2-ajai grupės transporto priemonių vairavimas yra uždraustas.
„Atkreiptinas dėmesys, kad daugeliu atveju vien pati ligos diagnozė nereiškia, kas asmuo negaus teisės vairuoti, kadangi sprendimas dėl leidimo vairuoti gali būti priimtas individualiai, atsižvelgiant į ligą, kompensaciją, adaptacijos kokybę, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą ir pan.“, – aiškino jie.
Regėjimo sutrikimai
Visų pirma, tuo metu specialistai aiškino, kokiais atvejais abiejų grupių transporto priemones yra uždrausta vairuoti dėl regėjimo sutrikimų.
Regėjimo sutrikimai:
Asmens regėjimas neatitinka regėjimo lauko arba regėjimo aštrumo standarto.
2 grupės transporto priemones vairuoti draudžiama jeigu asmeniui diagnozuotos tinklainės ir regimojo nervo ligos (pigmentinis retinitas, regimųjų nervų atrofija, kitos progresuojančios tinklainės ir gyslainės ligos ir kt.).
Jie aiškino, kad aptariant pirmąjį punktą, regėjimo standartas norint gauti leidimą vairuoti 1 grupės transporto priemones yra toks:
Regėjimo aštrumas (jeigu reikia, su korekciniais lęšiais) turi būti ne mažesnis kaip 0,5.
Regėjimo horizontalus laukas turi būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių, regėjimo lauko plotis – ne mažesnis kaip 50 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 20 laipsnių į viršų ir žemyn.
Centriniame 20 laipsnių regėjimo spindulyje neturėtų būti jokių regėjimo defektų.
Regėjimo standartas norint gauti leidimą vairuoti 2 grupės transporto priemones yra toks:
Sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, turi būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,1.
Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad mažiausias regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,1, toks regėjimo aštrumas privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius.
Regėjimo abiem akimis horizontalus laukas turi būti ne mažesnis kaip 160 laipsnių, regėjimo lauko plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 30 laipsnių į viršų ir žemyn. Centriniame 30 laipsnių regėjimo spindulyje neturi būti jokių regėjimo defektų.
Tuo tarpu turint diagnozuotą tinklainės ir regimojo nervo ligą tam tikrais atvejais yra leidžiama vairuoti 1 grupės automobilius.
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Specialistai taip pat aptarė, kokiais atvejais turint psichikos ir elgesio sutrikimus nėra leidžiama vairuoti.
Jie išskyrė kelias psichikos ir elgesio sutrikimų grupes:
Visų etiologijų demencijos F00–F03 (draudžiama vairuoti ir 1 ir 2 grupės transporto priemones).
Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas (kol asmuo yra priklausomas, draudžiama vairuoti 1 ir 2 grupės transporto priemones).
Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–29 (išskyrus F21 ir F23 dėl kurių galima spręsti individualiai) (draudžiama vairuoti 2 grupės transporto priemones).
Protinis atsilikimas F 70.1, F71, F72–F79 (draudžiama vairuoti ir 1 ir 2 grupės transporto priemones).
Specialistai taip pat pridėjo, kad kalbant apie antrąjį punktą, vairuotojo pažymėjimas nėra išduodamas tiems asmenims, kurie reguliariai ir bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, kurios gali sutrikdyti vairavimą.
„Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti“, – pridėjo jie.
Apie trečiąjį punktą specialistai patikslino, kad individualiais atvejais yra leidžiama šiems asmenims vairuoti 1 grupės automobilius.
Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai
Turintiems širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus yra draudžiama vairuoti 2 grupės transporto priemones.
Širdies ir kraujagyslių sutrikimai:
Brugados sindromas, pasireiškiantis sinkope arba asmenims, išgyvenusiems staigią kardialinę mirtį: I49.8.
Širdies nepakankamumas IV klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50.
Žmonės, kuriems implantuotas defibriliatorius: Z95.0.
Žmonės, kurie naudoja širdies veiklą palaikančias priemones (prietaisus) (dirbtinį skilvelį ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8.
Struktūriniais pokyčiais ar elektrine disfunkcija pasireiškianti kardiomiopatija – hipertrofinė kardiomiopatija, per kurią pasireiškia sinkopė arba patiriami du ar daugiau iš šių sutrikimų: kairiojo skilvelio sienelės storis – > 3 cm, trumpalaikė skilvelinė tachikardija, šeimoje (tarp pirmos eilės giminaičių) būta staigios mirties atvejų, krūvio mėginių AKS nepadidėja: I42.1, I42.2.
Sergantys širdies vožtuvų liga, per kurią pasireiškė III arba IV klasės (pagal NYHA klasifikaciją) širdies nepakankamumas arba išstūmimo frakcija mažesnė kaip 35 %, mitralinio vožtuvo stenozė ir sunki plaučių hipertenzija arba sunki aortos stenozė, kuri įvertinta atliekant echokardiografinį tyrimą, arba sinkopę sukelianti aortos stenozė, išskyrus visiškai besimptomę sunkią aortos stenozę, jei įvykdomi fizinio krūvio toleravimo reikalavimai: I05.0, I05.2, I06.0, I06.2, I08, I34.2, I35.0, I35.2, I39.0, I39.1, I27.2, I50.
Ilgasis QT sindromas, pasireiškiantis sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija (torsade des pointes) ir didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8.
Tuo metu jie taip pat pridėjo, kad dėl 1 grupės automobilių vairavimo šiais atvejais yra sprendžiama individualiai.
Neurologinės ligos
Apribojimai, skirti neurologinėms ligoms, įprastai yra taikomi individualiai. Specialistai tikino, kad jie – nėra besąlyginiai.
Neurologinės ligos:
Epilepsija.
Obstrukcinė miego apnėja.
Kalbėdami apie šias ligas jie paaiškino, kad tokiais atvejais yra atsižvelgiama į suteiktą gydymą ir žmogaus savijautą.
„Tam tikrą laikotarpį nebepatiriant epilepsijos priepuolių nevartojant vaistų, elektroencefalogramoje neužfiksavus jokios epileptiforminės veiklos, laikantis nustatyto gydymo kurso dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo individualiu sprendimu gali būti leidžiama vairuoti“, – tuo metu pridėjo jie.
Cukrinis diabetas
Įdomu ir tai, kad neretai dėl cukrinio diabeto galima susidurti su problemomis siekiant išsilaikyti vairuotojo pažymėjimą.
Specialistai aiškino, kad tai – dar viena dažna liga, kuri gali pakišti koją siekiant teisės vairuoti.
„Dar viena iš dažnesnių ligų dėl kurių gali būti neišduotas leidimas vairuoti yra cukrinis diabetas.
Leidimo vairuoti gali negauti tie cukriniu diabetu sergantys asmenys, kurie nesugeba tinkamai kontroliuoti savo sveikatos būklės ir kuriems pasireiškia pasikartojanti sunki hipoglikemija“, – tada paaiškino jie.
Avarija pareikalavo 2 gyvybių
Antradienio vakarą siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių. Aiškėja, kad šią nelaimę sukėlė 93-erių senolis.
Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).
Žuvo du žmonės
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!