Net oda šiurpsta: Lietuvos gatvėse užfiksuoti kraupūs įvykiai

Gatvėse – girti vairuotojai
Antradienio rytą uostamiestyje stipriai apgirtusios moters vairuojamas automobilis BMW atsitrenkė į stovintį automobilį „Peugeot“. Kaip pranešė policija, incidentas buvo užfiksuotas apie 10.43 val. J. Janonio gatvėje. Pareigūnai nustatė, kad BMW vairavo 1972 metais gimusi neblaivi moteris. Jai nustatytas sunkus girtumas – 3,19 prom. Moteris buvo sulaikyta ir uždaryta į Klaipėdos policijos komisariato areštinę.
O štai Vilniaus rajone, Juodšilių kaime, pareigūnai sustabdė automobilį „Audi“, kurio vairuotojui nustatytas sunkus girtumas – 4,06 promilės. Apie labai girtą vairuoti ketinantį asmenį pareigūnams pranešė neabejingas pilietis. Apie 13.20 val. vairuotojas, gimęs1983 metais, buvo sustabdytas.
Naktį iš antradienio į trečiadienį apie 00 val. 29 min. Pasvalio r., Valakėlių k., su aiškiais neblaivumo požymiais vyras (gim. 1989 m.) vairavo automobilį VOLVO V70. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.
Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Žuvo 2 žmonės, nukentėjo – 9
Iš visų antradienį įvykusių eismo įvykių – 9 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose: žuvo – 2; nukentėjo – 9, iš kurių 1 nepilnametis; įskaitinius eismo įvykius sukėlė neblaivūs vairuotojai – 0.
Siaubinga ir dviem mirtimis pažymėta avarija įvyko apie 14 val. Vilniaus r., Palaukinės k., Molėtų pl., kai automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.). Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gyvūnai keliuose
Automagistralėje tarp Kauno ir Klaipėdos, Raseinių rajone, trečiadienio naktį du automobiliai partrenkė tris šernus, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Apie 1 val. pareigūnai gavo automobilio automatinį pranešimą apie eismo įvykį.
Atvykus į nurodytą vietą paaiškėjo, kad lengvasis automobilis BMW ir kita juosta važiavęs mikroautobusas „Renault Trafic“ buvo partrenkę tris šernus. Policijos duomenimis, vienas žvėris nugaišo vietoje. Žmonės nesužaloti.
Ugniagesiai vieną apgadintą automobilį patraukė į šalikelę ir nuplovė kelio dangą.
Tą pačią dieną pranešta ir apie stumbrą Druskininkų savivaldybėje.
Pranešimas apie staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį ir partrenktą stumbrą buvo gautas 17 val. 55 min. Susidūrimas įvyko mikroautobusui „Volkswagen“ važiuojant nuo Druskininkų link Merkinės. Transporto priemonę vairavo 28 metų vyras, skelbia AlytusPlius.
Buvo informuota, kad gyvūnas nebegyvas. Jį paimti atvyko medžiotojų būrelio „Grūtas“ atstovai.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas susidūrimo metu nenukentėjo. Buvo apgadintas mikroautobusas, kuris po susidūrimo nulėkė į griovį.
Vilniuje pravažiuojančio motorolerio keleivis pagrobė gatve ėjusios moters rankinę
Vilniuje, Zarasų gatvėje, vėlų antradienio vakarą moteriai einant gatve, pravažiuojančio motorolerio keleivis pavogė rankinę, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
1991 metais gimusios moters rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 353 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
