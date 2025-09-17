Po 2-ų gyvybių pareikalavusios avarijos gyventojai sukrėsti: „Ne pirmas kartas čia“

Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią(29 nuotr.)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Skaudi avarija Vilniaus r., nusinešusi 2 žmonių gyvybes, sukėlė daugybę žmonių diskusijų dėl avarijos aplinkybių.
Savo nuogąstavimais gyventojai aktyviai dalijosi ir socialiniuose tinkluose, kur jie pastebėjo, kad šiuo metu kelyje A 14 vyksta intensyvūs kelių remonto darbai, tad tai irgi galėjo turėti įtakos avarijai.
„Remontuose mažai informacijos, kur kokia juosta važiuoti“, – teigė gyventojas Gintaras.
Štai gyventojas Andrius tvirtino, kad dėl šiame kelyje esančių išvažiavimų skaičiaus, pirmą kartą važiuojantiems vairuotojams iš tiesų gali būti sunku suprasti, kur reikėtų pasukti.
„Ten yra labai keblus viadukas, daug išvažiavimų, gal keturi. Aš pats pirmąkart ten važiavęs vos nenusukau į kitą pusę. Po tragedijos gal kelių direkcija pasimokys, daugiau ženklų pridės“, – tvirtino jis.
Tam pritarė ir gyventojas Remigijus, kuris teigė, kad tai jau ne pirmas kartas, kada šiame kelyje galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas.
„Ne pirmas kartas, kai čia sumaišo ir įvažiuoja nuo Molėtų po viaduku į priešpriešinę. Laimei, anksčiau neįvyko jokių autoįvykių“, – komentavo jis.
O gyventojas Mindaugas pridūrė, kad tiek šiame, tiek kituose keliuose itin trūksta kelio ženklų, pagal kuriuos vairuotojai galėtų orientuotis.
„Pas mus tų „plytų“ nelabai dar propaguoja kelininkai, kad aiškiai būtų kur negalima važiuoti...“, – rašė jis.
Avarija pareikalavo 2 gyvybių
Antradienio vakarą siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių. Aiškėja, kad šią nelaimę sukėlė 93-erių senolis.
Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).
Žuvo du žmonės
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
