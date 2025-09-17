Perspėja vairuotojus apie neeilinį atvejį Lietuvos keliuose: siaubingą vaizdą užfiksavo kameros

Tokiais atvejais informacija perduodama ir Aplinkos apsaugos departamentui. Šis savo ruožu informuoja medžiotojų būrelį, kuriam priskiriama eismo įvykio teritorija.
Kaip sakė Aplinkos apsaugos departamento atstovė žiniasklaidai, pranešimas apie staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį ir partrenktą stumbrą buvo gautas 17 val. 55 min. Susidūrimas įvyko mikroautobusui „Volkswagen“ važiuojant nuo Druskininkų link Merkinės. Transporto priemonę vairavo 28 metų vyras.
Buvo informuota, kad gyvūnas nebegyvas. Jį paimti atvyko medžiotojų būrelio „Grūtas“ atstovai.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas susidūrimo metu nenukentėjo. Buvo apgadintas mikroautobusas, kuris po susidūrimo nulėkė į griovį.
Kol buvo sutvarkyta eismo įvykio vieta, praėjo nemažai laiko, tad skaitytojų užfiksuotose nuotraukose – jau tamsus metas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!