Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Perspėja vairuotojus apie neeilinį atvejį Lietuvos keliuose: siaubingą vaizdą užfiksavo kameros

2025-09-17 09:32 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-17 09:32

Antradienį Dzūkijoje užfiksuotas neeilinis eismo įvykis. Druskininkų savivaldybėje mikroautobusas partrenkė stumbrą. Incidentai, kuomet kelyje automobiliai susiduria su šiais gyvūnais, pasitaiko itin retai.

Retas atvejis: Dzūkijoje automobilis susidūrė su stumbru ( nuotr. autorių)

Antradienį Dzūkijoje užfiksuotas neeilinis eismo įvykis. Druskininkų savivaldybėje mikroautobusas partrenkė stumbrą. Incidentai, kuomet kelyje automobiliai susiduria su šiais gyvūnais, pasitaiko itin retai.

REKLAMA
1

Tokiais atvejais informacija perduodama ir Aplinkos apsaugos departamentui. Šis savo ruožu informuoja medžiotojų būrelį, kuriam priskiriama eismo įvykio teritorija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip sakė Aplinkos apsaugos departamento atstovė žiniasklaidai, pranešimas apie staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį ir partrenktą stumbrą buvo gautas 17 val. 55 min. Susidūrimas įvyko mikroautobusui „Volkswagen“ važiuojant nuo Druskininkų link Merkinės. Transporto priemonę vairavo 28 metų vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo informuota, kad gyvūnas nebegyvas. Jį paimti atvyko medžiotojų būrelio „Grūtas“ atstovai.

Pirminiais duomenimis, vairuotojas susidūrimo metu nenukentėjo. Buvo apgadintas mikroautobusas, kuris po susidūrimo nulėkė į griovį.

Kol buvo sutvarkyta eismo įvykio vieta, praėjo nemažai laiko, tad skaitytojų užfiksuotose nuotraukose – jau tamsus metas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų