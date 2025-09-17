Skaudi lietuvio avarija Lenkijoje: iš jo sunkvežimio pažiro netikėtas krovinys

Avarija įvyko grietkelyje S61.
Žuvo septyni gyvūnai
Anot Kolno policijos inspektorės Ewos Golabek, laimei, vairuotojai avarijos metu nenukentėjo.
„Tačiau dėl avarijos žuvo septyni galvijai. Be to, iš vieno iš automobilių išsibarstė cigaretės be Lenkijos akcizo ženklų“, – sako ji.
Kurį laiką buvo sutrikęs eismas.
Pirminiais duomenimis, „Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelio pakraštyje. Su stovinčiu automobiliu susidūrė galvijus vežęs sunkvežimis.
Iš lietuvio vairuojamo sunkvežimio išsibarstė cigaretės.
Rugsėjo pradžioje pranešta apie kitą avariją Lenkijoje, kurios metu žuvo jaunas lietuvis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!