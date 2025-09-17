Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skaudi lietuvio avarija Lenkijoje: iš jo sunkvežimio pažiro netikėtas krovinys

2025-09-17 09:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 09:31

Lenkijoje į avariją pateko lietuvio vairuojamas sunkvežimis.

Avarija Lenkijoje (nuotr. socialinių tinklų)

Lenkijoje į avariją pateko lietuvio vairuojamas sunkvežimis.

0

Avarija įvyko grietkelyje S61.

Žuvo septyni gyvūnai

Anot Kolno policijos inspektorės Ewos Golabek, laimei, vairuotojai avarijos metu nenukentėjo.

„Tačiau dėl avarijos žuvo septyni galvijai. Be to, iš vieno iš automobilių išsibarstė cigaretės be Lenkijos akcizo ženklų“, – sako ji.

Kurį laiką buvo sutrikęs eismas.

Pirminiais duomenimis, „Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelio pakraštyje. Su stovinčiu automobiliu susidūrė galvijus vežęs sunkvežimis.

Iš lietuvio vairuojamo sunkvežimio išsibarstė cigaretės.

Rugsėjo pradžioje pranešta apie kitą avariją Lenkijoje, kurios metu žuvo jaunas lietuvis.



