Lenkijoje žuvo 25-erių lietuvis

Lietuvį greitkelyje S61 partrenkė automobilis.
Lietuvį Lenkijoje nutrenkė automobilis
Avarija įvyko šeštadienį apie 5 val. ryto Dybowo kaimo apylinkėse.
Pirminiais duomenimis, lietuvis su draugais keliavo autobusu. Autobusas sustojo avarinėje juostoje.
Elko rajono policijos atstovė Agata Kulikowska sako, kad pareigūnai tiria aplinkybes, kaip lietuvis atsidūrė kelyje ir buvo nutrenktas.
Automobiliu, kuris partrenkė lietuvį, važiavo keturi žmonės. Nei vienas iš jų nenukentėjo. Vairuotojas buvo blaivus.
Kelias kurį laiką buvo uždarytas.
