TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje žuvo 25-erių lietuvis

2025-09-06 18:22
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-09-06 18:22
2025-09-06 18:22

Lenkijoje šeštadienio rytą įvyko tragiška avarija, kurios metu žuvo lietuvis, skelbia „Radio5“.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje šeštadienio rytą įvyko tragiška avarija, kurios metu žuvo lietuvis, skelbia „Radio5“.

1

Lietuvį greitkelyje S61 partrenkė automobilis.

Lietuvį Lenkijoje nutrenkė automobilis

Avarija įvyko šeštadienį apie 5 val. ryto Dybowo kaimo apylinkėse.

Pirminiais duomenimis, lietuvis su draugais keliavo autobusu. Autobusas sustojo avarinėje juostoje.

Elko rajono policijos atstovė Agata Kulikowska sako, kad pareigūnai tiria aplinkybes, kaip lietuvis atsidūrė kelyje ir buvo nutrenktas.

Automobiliu, kuris partrenkė lietuvį, važiavo keturi žmonės. Nei vienas iš jų nenukentėjo. Vairuotojas buvo blaivus.

Kelias kurį laiką buvo uždarytas.

