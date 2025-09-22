Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pirmadienio vakarą – masinė avarija Vilniuje: susiformavo spūstis

2025-09-22 21:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 21:59

Vilniuje, Geležinio Vilko g., pirmadienio vakarą įvyko masinė avarija. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Masinė avarija Geležinio Vilko g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Geležinio Vilko g., važiuojant centro link, susidūrė 6-7 automobiliai (informacija tikslinama). Žmonės per šią avariją nenukentėjo.

0
Masinė avarija Geležinio Vilko g.
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masinė avarija Geležinio Vilko g.

Geležinio Vilko g., važiuojant centro link, susidūrė 6-7 automobiliai (informacija tikslinama). Žmonės per šią avariją nenukentėjo.

Pirminiais duomenimis, tai – dvi atskiros avarijos. Pirmosios avarijos metu susidūrė keli automobiliai, kiti nespėjo sustabdyti ir taip pat tapo masinės avarijos dalimi.

Visi eismo įvykio dalyviai, pirminiais duomenimis, yra blaivūs.

Avarijos vietoje susiformavo spūstis.

Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.

