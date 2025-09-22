Pirmadienio vakarą – masinė avarija Vilniuje: susiformavo spūstis

Geležinio Vilko g., važiuojant centro link, susidūrė 6-7 automobiliai (informacija tikslinama). Žmonės per šią avariją nenukentėjo.
Pirminiais duomenimis, tai – dvi atskiros avarijos. Pirmosios avarijos metu susidūrė keli automobiliai, kiti nespėjo sustabdyti ir taip pat tapo masinės avarijos dalimi.
Visi eismo įvykio dalyviai, pirminiais duomenimis, yra blaivūs.
Avarijos vietoje susiformavo spūstis.
Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.
