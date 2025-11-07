Orlauskas – prokuratūros akiratyje: iš žmonių pradėjo rinkti paramą, o tai sukėlė daug klausimų

Visgi Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pabrėžia, kad pagal įstatymą paramą galima naudoti tik visuomenei naudingiems tikslams, tad teismo išlaidų padengimas nėra laikomas tinkamu paramos panaudojimu. O dėl A. Orlausko renkamos paramos tyrimą pradėjo ir prokuratūra.
Dėl Vilniaus apygardos teismo priimto sprendimo, paramą pradėjęs rinkti A. Orlauskas atsidūrė prokuratūros akiratyje.
Dar spalio pabaigoje teismas konstatavo, kad A. Orlauskas savo laidose skleidė tikrovės neatitinkančius ir A. Tapino garbę ir orumą žeminančius teiginius.
Mėgindamas padengti teismo paskirtas išlaidas savo socialiniuose tinkluose A. Orlauskas paprašė gyventojų paramos ir nurodė, kad jam asmeniškai skirta finansinė nuobauda siekia 90 tūkst. 474 eurus ir 58 euro centus. Jis taip pat pridūrė, kad dar 10 tūkst. eurų gali atsieiti palūkanos.
Apie 40 tūkst. eurų teismas, pasak A. Orlausko, nurodė sumokėti „OpTV“, „Komentaras TV“ ir „Init“ televizijai.
Jau lapkričio 1 d. A. Orlauskas feisbuke skelbė, kad jam iš gyventojų paramos į jo viešosios įstaigos „Komiko teatras“ („Musica Mundi“) sąskaitą pavyko surinkti 68 tūkst. 346 eurus, kurie bus skirti „teismams su Tapinu“.
Prokuratūra pradėjo tyrimą
Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stundžienė, dėl A. Orlausko renkamos paramos spalio 30 d. Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius gavo pranešimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.
„Pareiškėjas informavo, kad Jūsų minimas asmuo į vienos viešosios įstaigos sąskaitą ragina aukoti pinigus, kuriais šis fizinis asmuo žada apmokėti civilinėje byloje dėl šmeižto teismo sprendimu jam priteistą atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė, atlikdama tyrimą, aiškinasi, ar yra padaryti teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimai“, – nurodė R. Stundžienė.
VMI paaiškino ar Orlauskas gali rinkti paramą teismo išlaidoms
Komentuodama ar A. Orlausko renkama parama gali neatitikti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ), VMI Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė teigė, kad pagal šio įstatymo nuostatas numatyta, kad parama gali būti teikiama ir panaudojama tik visuomenei naudingiems tikslams bei labdarai.
„Viešosios įstaigos vadovo teismo išlaidos, nesusijusios su įstaigos vykdoma veikla, nelaikomos viešosios naudos tikslu, todėl tokių išlaidų padengimas nėra laikomas tinkamu paramos panaudojimu pagal LPĮ“, – aiškino R. Virvilienė.
VMI atstovė pridūrė, kad tokiu atveju, kai gaunamos paramos lėšos panaudojamos privatiems poreikiams tenkinti, tokios sumos laikomos pajamomis ir apmokestinamos pelno mokesčiu, taikant 16 proc. tarifą. R. Virvilienė taip pat pridėjo, kad paramos gavėjas, kuris netinkamai panaudojo paramos lėšas gali prarasti ir paramos gavėjo statusą.
„Paramos gavėjai privalo turėti informaciją ir įrodymus, pagrindžiančius, kad paramos lėšos panaudotos įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, bei turėti apskaitos dokumentus, patvirtinančius faktiškai viešam interesui tenkintas išlaidas.
Paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys, gavę, panaudoję ar suteikę paramą ar labdarą, pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 15 d. privalo VMI per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikti Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478 formą).
Analizuodama pateiktas ataskaitas, VMI vertina, ar gauta parama panaudota pagal paskirtį. Nustačius neatitikimų ar riziką dėl neteisingo lėšų panaudojimo, inicijuojami kontrolės veiksmai“, – komentare raštu teigė R. Virvilienė.
Šis prokuratūros tyrimas yra amoralus, tai spjūvis aukojantiems į veidą. Įstatymas buvo sukurtas siekiant išvengti apgavysčių, todėl klausimas: kurioje vietoje čia apgaulė? Ir antras klausimas: teismų išlaidoms padengti paramą rinko taip pat ir Tapinas- kur tuomet buvo prokuratūra!?