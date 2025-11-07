 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orlauskas – prokuratūros akiratyje: iš žmonių pradėjo rinkti paramą, o tai sukėlė daug klausimų

2025-11-07 12:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-07 12:39

Prieš porą savaičių Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas sprendimas, pagal kurį Artūras Orlauskas ir kiti atsakovai dėl šmeižto visuomenininkui Andriui Tapinui turi sumokėti virš 116 tūkst. eurų. Kaip skelbia A. Orlauskas, jam asmeniškai reikia sumokėti virš 90 tūkst. eurų, todėl, siekiant padengti teismo išlaidas, jis nusprendė paprašyti žmonių paramos.

Artūras Orlauskas. ELTA / Dainius Labutis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pabrėžia, kad pagal įstatymą paramą galima naudoti tik visuomenei naudingiems tikslams, tad teismo išlaidų padengimas nėra laikomas tinkamu paramos panaudojimu. O dėl A. Orlausko renkamos paramos tyrimą pradėjo ir prokuratūra. 

Dėl Vilniaus apygardos teismo priimto sprendimo, paramą pradėjęs rinkti A. Orlauskas atsidūrė prokuratūros akiratyje. 

REKLAMA

Dar spalio pabaigoje teismas konstatavo, kad A. Orlauskas savo laidose skleidė tikrovės neatitinkančius ir A. Tapino garbę ir orumą žeminančius teiginius.

Mėgindamas padengti teismo paskirtas išlaidas savo socialiniuose tinkluose A. Orlauskas paprašė gyventojų paramos ir nurodė, kad jam asmeniškai skirta finansinė nuobauda siekia 90 tūkst. 474 eurus ir 58 euro centus. Jis taip pat pridūrė, kad dar 10 tūkst. eurų gali atsieiti palūkanos. 

Apie 40 tūkst. eurų teismas, pasak A. Orlausko, nurodė sumokėti „OpTV“, „Komentaras TV“ ir „Init“ televizijai. 

Jau lapkričio 1 d. A. Orlauskas feisbuke skelbė, kad jam iš gyventojų paramos į jo viešosios įstaigos „Komiko teatras“ („Musica Mundi“) sąskaitą pavyko surinkti 68 tūkst. 346 eurus, kurie bus skirti „teismams su Tapinu“. 

Prokuratūra pradėjo tyrimą 

Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stundžienė, dėl A. Orlausko renkamos paramos spalio 30 d. Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius gavo pranešimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo.

REKLAMA

„Pareiškėjas informavo, kad Jūsų minimas asmuo į vienos viešosios įstaigos sąskaitą ragina aukoti pinigus, kuriais šis fizinis asmuo žada apmokėti civilinėje byloje dėl šmeižto teismo sprendimu jam priteistą atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.  

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė, atlikdama tyrimą, aiškinasi, ar yra padaryti teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimai“, – nurodė R. Stundžienė. 

REKLAMA

VMI paaiškino ar Orlauskas gali rinkti paramą teismo išlaidoms

Komentuodama ar A. Orlausko renkama parama gali neatitikti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ), VMI Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė teigė, kad pagal šio įstatymo nuostatas numatyta, kad parama gali būti teikiama ir panaudojama tik visuomenei naudingiems tikslams bei labdarai.

„Viešosios įstaigos vadovo teismo išlaidos, nesusijusios su įstaigos vykdoma veikla, nelaikomos viešosios naudos tikslu, todėl tokių išlaidų padengimas nėra laikomas tinkamu paramos panaudojimu pagal LPĮ“, – aiškino R. Virvilienė. 

VMI atstovė pridūrė, kad tokiu atveju, kai gaunamos paramos lėšos panaudojamos privatiems poreikiams tenkinti, tokios sumos laikomos pajamomis ir apmokestinamos pelno mokesčiu, taikant 16 proc. tarifą. R. Virvilienė taip pat pridėjo, kad paramos gavėjas, kuris netinkamai panaudojo paramos lėšas gali prarasti ir paramos gavėjo statusą. 

„Paramos gavėjai privalo turėti informaciją ir įrodymus, pagrindžiančius, kad paramos lėšos panaudotos įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, bei turėti apskaitos dokumentus, patvirtinančius faktiškai viešam interesui tenkintas išlaidas.

REKLAMA

Paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys, gavę, panaudoję ar suteikę paramą ar labdarą, pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 15 d. privalo VMI per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikti Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478 formą).

Analizuodama pateiktas ataskaitas, VMI vertina, ar gauta parama panaudota pagal paskirtį. Nustačius neatitikimų ar riziką dėl neteisingo lėšų panaudojimo, inicijuojami kontrolės veiksmai“, – komentare raštu teigė R. Virvilienė. 

O
O
2025-11-07 12:58
Kai visokie ten tapinai iš žmonių ubagavo teismams,tada ir prokuratūrai,ir VMI viskas buvo gerai?O čia jau išsigando,kad visa tauta nekenčia režimo ir remia nepriklausomą žiniasklaidą?Man jau šita valstybiūkštė primena sovietus prieš pat jų galą,ta pati desperacija,tik upės tėkmės nebesustabdysite,nevarkite.
Atsakyti
Vadas
Vadas
2025-11-07 12:59
Labai įtartinai elgesi prokuratura-jeigu žmogus prašo pagalbos,nes ŠALIŠKAS LT teismas priteisė Jam neadekvačią baudą,tai kas čia nusikaltimas? Parama yra geranoriška-noriu duosiu,noriu ne,tai kur čia nusižengimas? Gal tesiog nepatinka žmogus,ir viskas?,reikia Jį sunaikinti? O man Tapinas šlikštus ir kas? Paramos oj daug Jis pririnko.
Atsakyti
Absurdas kvadrate
Absurdas kvadrate
2025-11-07 13:31
Jei visuomenė aukoja žinodama kam ir kodėl aukoja, vadinasi tai visuomenei naudinga.
Šis prokuratūros tyrimas yra amoralus, tai spjūvis aukojantiems į veidą. Įstatymas buvo sukurtas siekiant išvengti apgavysčių, todėl klausimas: kurioje vietoje čia apgaulė? Ir antras klausimas: teismų išlaidoms padengti paramą rinko taip pat ir Tapinas- kur tuomet buvo prokuratūra!?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
