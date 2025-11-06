 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas: „Alauša“ 2023-aisiais neįvykdė įpareigojimų dėl biodegalų

2025-11-06 16:40 / šaltinis: BNS
2025-11-06 16:40

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teisėtai nutarė, kad lietuviškas degalinių tinklas „Alauša“ 2023 metais neįvykdė įpareigojimų dėl biodegalų dalies automobilių degaluose, nusprendė teismas.

(Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teisėtai nutarė, kad lietuviškas degalinių tinklas „Alauša“ 2023 metais neįvykdė įpareigojimų dėl biodegalų dalies automobilių degaluose, nusprendė teismas.

0

Regionų administracinis teismas lapkričio 6 dieną atmetė bendrovės skundą ir paliko galioti VERT nutarimą. Teismas konstatavo, kad „Alaušos“ argumentai dėl nutarimo motyvų trūkumo nėra pagrįsti. Sprendimas gali būti skundžiamas, pranešė teismas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal VERT duomenis, „Alaušos“ degalų energinės vertės dalis, sudaryta iš biodegalų ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių degalų (DAEI), siekė 6,78 proc., iš jų 0,39 proc. – pažangieji biodegalai. Tuo metu Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatyta didesnė privaloma biodegalų dalis, todėl įmonės neįvykdytų įsipareigojimų apimtis siekė 0,42 proc. energinės vertės.

„Alauša“ teismo prašė panaikinti VERT nutarimą kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą, nes institucija neatsižvelgė į įmonės paaiškinimus, jog ji įsipareigojimų neįvykdė dėl DAEI apskaitos sistemos reglamentavimo ir techninių trūkumų, o ne dėl savo kaltės.

Tačiau teismas konstatavo, kad VERT tik konstatuoja – tai yra įskaito arba panaikina DAEI apskaitos vienetus pagal pateiktus duomenis, o ne vertina priežastis, kodėl įsipareigojimai neįvykdyti.

VERT pernai gruodį už pažeidimus įmonei skyrė 39 tūkst. eurų baudą. 

Teismas nurodė, kad ginčą dėl baudos jis nagrinėja kitoje byloje.

