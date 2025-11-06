 
Lapkričio 6 d.
Vilnius +10°C
Lietuva > Kriminalai

Teismui perduota dar viena buvusios kandidatės į Seimą Irmos Gajauskaitės byla

2025-11-06 09:19 / šaltinis: BNS
2025-11-06 09:19

Prokuratūra ketvirtadienį pranešė teismui perdavusi dar vieną buvusios kandidatės į Seimą Irmos Gajauskaitės bylą – šįkart ji kaltinama vienos Šiaulių rajono Meškuičių seniūnijos seniūnės šmeižimu.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Bylos duomenimis, kaltinamoji socialiniuose tinkluose ir vaizdo įrašų dalinimosi platformoje šiemet balandį paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie minėtą valstybės tarnautoją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiais savo veiksmais, I. Gajauskaitė galimai paniekina, pažemina seniūną arba pakerta pasitikėjimą juo, teigiama pranešime.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.

Šiuo metu teisme nagrinėjama kita baudžiamoji byla, kurioje I. Gajauskaitė kaltinama pasikėsinimu organizuoti riaušes, kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei fizinio skausmo sukėlimu artimam giminaičiui.

Šioje byloje I. Gajauskaitė kaltinama, kad 2023-iųjų gruodį tėvų namuose smogė į veidą broliui, kuris buvo atvykęs remontuoti namų.

Ji taip pat kaltinama tuo, kad per pernykščių Seimo rinkimų kampaniją organizavo riaušes ir kurstė prieš žydus socialiniuose tinkluose.

Kandidatė į Seimą kvietė žmones atvykti į buvusiame Lukiškių kalėjime Vilniuje rengtus debatus, „atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius“ ir susidoroti su kai kuriomis partijomis, visuomenininku Andriumi Tapinu.

