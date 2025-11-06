Uteną sukrėtusi tragedija: 3 žmones pražudęs asmuo išleidžiamas į laisvę

Automobilį vairavusio neblaivaus vairuotojo veiksmai buvo įvertinti kaip trijų asmenų nužudymas. 25 metų M. Šironas buvo pirmasis vairuotojas Lietuvoje nuteistas už žmogžudystę.
Vairuotojas buvo nuteistas kalėti 14 metų ir į laisvę turėjo išeiti tik beveik po pustrečių metų – 2028 m. kovą.
Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų komisija šiemet rugpjūčio 26 d. nutarė taikyti nuteistajam M. Šironui lygtinį paleidimą.
Komisijos nutarime nurodoma, jog nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika nustatyta žema. Vyras bausmės atlikimo metu drausmine tvarka baustas vieną kartą, skatintas 16 kartų.
Nurodoma, kad jis nuosekliai užsiima darbine veikla, dengia turimus finansinius įsipareigojimus, vykdo individualiame resocializacijos plane numatytas priemones, visiškai atsisakė alkoholio, yra įsitraukęs į resocializacijos procesą, bausmės atlikimo metu įgijo 3 specialybes.
„Nuteistojo stiprūs šeimyniniai ir kuriami asmeniniai santykiai, gali palengvinti jo integraciją į visuomenę, taip pat šeimos pagausėjimas ir puoselėjami artimi ryšiai su partnere gali būti pagrindiniu veiksniu, motyvuojančiu asmenį nenusikalsti.
Nustatytų aplinkybių visuma Komisijai leido daryti išvadą, kad nuteistojo M. Širono pataisos procesas jau yra baigtas, o jam paskirtos bausmės tikslai – pasiekti“, – rašoma komisijos nutarime.
Pakeistas anksčiau nepalankus teismo sprendimas
Kauno apylinkės teismas spalio 7 d. nutartimi atsisakė tvirtinti komisijos nutarimą dėl lygtinio paleidimo į laisvę, nurodydamas, kad nutarime nėra tinkamai įvertinta nuteistojo asmenybės charakteristika, jo padaryto nusikaltimo pobūdis.
Po šio teismo sprendimo nuteistasis su skundu kreipėsi į Kauno apygardos teismą. M. Šironas skunde pažymėjo, kad Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų komisija jau penktą kartą siūlo jam taikyti lygtinį paleidimą, taip buvo įvertintos jo nuoseklios pastangos integruotis į visuomenę.
Teisėjas skundą patenkino, manydamas, kad komisija tinkamai įvertino nuteistojo M. Širono asmenybę, jo elgesio bausmės atlikimo metu korekciją bei pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką.
„Komisija pagrįstai sprendė, jog šiuo metu įmanoma nuteistąjį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, jo atžvilgiu taikant lygtinio paleidimo institutą, ir tai neturėtų sutrukdyti iki galo realizuoti jam paskirtos bausmės tikslų ar pažeisti teisingumo principo įgyvendinimo“, – rašoma teisėjo Algirdo Remeikos trečiadienį priimtoje nutartyje, kuri yra galutinė ir neskundžiama.
Teismo dokumentuose taip pat rašoma, kad M. Šironas yra aktyviai įsitraukęs į resocializacijos procesą, dalyvauja pozityvaus užimtumo veiklose, vykdo individualiame plane numatytas priemones, jo elgesys disciplinuotas.
ELTA primena, kad M. Šironas 2014 m. kovą Utenoje sukėlė tragišką avariją – būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2,02 promilės), jis nepakluso policijos reikalavimams sustoti.
Bėgdamas nuo policijos ir esant intensyviam eismui, važiavo šalutine gatve beveik tris kartus viršydamas maksimalų leistiną 50 km/h greitį. Kirsdamas sankryžas iš šalutinio kelio, M. Šironas nekreipė dėmesio į eismą draudžiantį raudoną šviesoforo signalą, kelio ženklus.
Dėl tokio važiavimo greičio ir dėl prie pat sankryžų stovinčių pastatų esamo riboto matomumo vairuotojas neturėjo galimybės laiku pamatyti kitų eismo dalyvių.
Iš šalutinio kelio į sankryžą 128 km/h greičiu įlėkęs M. Šironas taranavo taksi automobilį „Renault Megane“, žuvo taksistas ir dvi keleivės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!