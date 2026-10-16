„Olympiacos“ antrose rungtynėse iš eilės pergalei prireikė pratęsimo

9-ąją minutę „Barcelona“ atitrūko (30:22), tačiau „Olympiacos“ greitai lygino rezultatą – 30:30. Maža to, kėlinį baigė 8 taškais be atsako ir įpusėjus mačui turėjo dviženklį pranašumą – 57:47.
Po didžiosios pertraukos katalonai atsitiesė ir 27-ąją minutę ekipas skyrė vos 2 taškai – 60:62. Čia pat svečiai laimėjo atkarpą 8:0 ir vėl nutolo 72:60.
„Barcelona“ dar kartą lipo iš duobės ketvirtajame ketvirtyje, kai spurtavo 13:3 – 81:84. Prasidėjus paskutinei minutei šeimininkai jau atsiliko per vieną metimą – 88:90. Maža to, Joshas Nebo uždirbo varžovams grubią pražangą, bet pataikė tik vieną baudą, o ataka baigėsi nesėkmingu metimu. Likus 8 sekundėms Aleksandras Vezenkovas sumetė baudas (92:89), o „Barcelona“ gelbėti ėmėsi Justinas Robinsonas, pataikęs tritaškį – 92:92. Varžovams liko 1,7 sekundės, bet lemiamas metimas buvo netikslus.
Pratęsime geresnė komanda buvo „Olympiacos“: nors Tyrese‘as Martinas tritaškiu pradėjo papildomą laiką (95:92), „Olympiacos“ atsakė 11 taškų iš eilės (103:95) ir likus 42 sekundėms pergalė jau buvo Eurolygos čempionų rankose.
OLY pirmose dvigubos savaitės rungtynėse 102:97 per pratęsimą patiesė Valensijos „Valencia“.
„Barcelona“: Tyrese‘as Martinas (4/6 tritaškiai, 6 rez. perd., 19 naud. bal.) ir Justinas Robinsonas (4/6 tritaškiai, 6 rez. perd., 22 naud. bal.), Dario Brizuela 13 (3/5 tritaškiai), Umoja Gibsonas (2/8 tritaškiai, 7 rez. perd.) ir Joshas Nebo (10 atk. kam., 22 naud. bal.) po 11, Joelis Parra 10 (6 atk. kam.).
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 25 (6 atk. kam., 38 naud. bal.), Codi Milleris-McIntyre‘as 17 (3/4 tritaškiai), Jeanas Montero 13 (3/5 tritaškiai, 7 rez. perd.).
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