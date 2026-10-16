„Paris“ krito Belgrade

Šeimininkai uždavė gerą startą rungtynėms ir esminį pliūpsnį energijos nešė Chima Moneke – 9:0. Nors „Paris“ puolimą ir ėmė kurti, Dejanas Davidovacas ir Tysonas Carteris atsakė taikliais metimais, dar du taškus pelnė Jordanas Nwora – 26:11.
Skirtumas ėmė augti (34:18), bet iki vienaženklio jį rėžė Tysonas Etienne‘as – 27:36. „Paris“ išliko arti varžovų ir intriga po dviejų ketvirčių buvo gyva – 36:46.
Nors laiko buvo daug, „Crvena Zvezda“ atgaivino savo pranašumą (67:51), o paryžiečių situacija tapo komplikuota. Tiesa, iš duobės svečiai vėl liko po geros T.Etienne‘o atkarpos – 75:82. Deficitas tirpo toliau (79:84), bet pergalės „Crvena Zvezda“ nepaleido.
Ch.Moneke per 19 minučių pelnė 23 taškus, atkovojo 4 kamuolius, provokavo 7 pražangas, rinko 32 naudingumo balus. Jam tai geriausias sezono mačas.
„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 23, Jaredas Butleris 13, Jordanas Nwora 12 (6 atk. kam.), Semi Ojeleye ir Nikola Djurišičius – po 11
„Paris“: Tysonas Etienne‘as 24 (5/12 trit.), Sebastianas Herrera 14 (4/12 trit.), Jaredas Rhodenas 9, Daultonas Hommesas 8 (5 atk. kam.).
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