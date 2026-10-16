Tomas Masiulis atsiprašė „Žalgirio“ sirgalių po pralaimėjimo „Anadolu Efes“

„Sveikinimai „Anadolu Efes“, jie buvo žymiai geresni, noriu atsiprašyti sirgalių dėl to, kaip atrodo mano komanda. Dėl to jaučiu atsakomybę“, – pradėjo T.Masiulis.
„Skaičiai rodo, kad trūksta gynybos, agresyvumo... Nesugebu išsireikalauti, turiu į save pasižiūrėti, nesugebu prie žaidėjų prieiti“, – pratęsė specialistas iš Lietuvos.
– Jonas Valančiūnas per dvigubą savaitę atliko 9 metimus. Kaip pakelti šį skaičių?
– Norime pakelti, dirbame, bet nesugebame jam paduoti kamuolio. Jis nervinasi ir mes stojame. Kažkokių situacijų gal reikia daugiau sukurti. Čia yra problema, bet nežinau dar, kaip ją spręsti. Galvojame, bandome, bet ne visada išeina. Turime žymiai daugiau jam duoti kamuolių.
– Kokia buvo pagrindinė puolimo mintis ir kas neveikė?
– Ėjome visur iš pirmų variantų. Per lengvai viską atidavėme varžovams, norėjome judinti kamuolį, bet to iš pradžių visai nedarėme. Daug klaidų pridarėme, abejonės prasidėjo... Pirmoje pusėje visai nesidalijome kamuoliu. Ką tik mūsų įžaidėjai grįžo, nenoriu, aišku, teisintis. Nesugebu priversti judinti kamuolio, norime daugiau Joną matyti... Tokios idėjos.
– Angliškame įžanginiame interviu sakėte, kad su komanda yra kažkas ne taip...
– Kai sunku, pasirodo komandos veidas. Tikrai neapeliuoju į žaidėjus, apeliuoju į save, kad kažką ne taip padariau, ne taip vieni kitus suprantame. Suprantu, kad galime neįmesti, bet kiek gynyboje prasileidome taškų iki pražangos ribų... Neišsireikalavau, gal žaidėjas nepadaręs laiku pražangos turi būti keičiamas... Čia mano tik nuomonė, tikrai prisiimu didelę atsakomybę už pralaimėjimą ir už tai, kaip mes žaidžiame.
– Turite planą, kaip keisite darbą?
– Idėjų yra, bet nenoriu daug šnekėti.
– Williamsas-Gossas grįžo. Ar jis visiškai pasveikęs?
– Buvo pasveikęs, žiūrėsime. Gydytojai pasakys, kaip bus dabar. Ne man klausimas.
– Žinome apie Ąžuolo Tubelio sveikatos problemas. Kiek jį tai riboja?
– Nežinau. Gal daugiau riboja, kad nežaidžiame taip, kaip norime. Tada visi būna nepatenkinti. Kamuolys nevaikšto, tai čia yra nusivylimas. O jis gali žaisti, kažkur turime jį pasaugoti ir tiek. Daugiau nusivylimas yra dėl mūsų žaidimo.
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