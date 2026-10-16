Wilbekino vedamas „Bešiktaš“ dramatiškai palaužė be Jokubaičio žaidusią „Bayern“

Bavarai išvykoje 87:95 (17:26, 18:27, 23:16, 29:26) nusileido Stambulo „Bešiktaš“ (3/3).
Rungtynės prasidėjo lygiai, bet pirmojo kėlinio pabaigoje spurtavę šeimininkai susikrovė dviženklį pranašumą (26:15). Taip pat klostėsi ir antrasis ketvirtis – beveik nesikeitęs skirtumas paskutinėmis minutėmis išsipūtė po Scottie Wilbekino ir Berko Ugurlu metimų (53:35).
Po ilgosios pertraukos „Bešiktaš“ vėl smogė pirmieji (60:35), bet svečiai dar ketvirčiui nesibaigus nukirpo šią persvarą perpus (58:69).
Austin Wiley is NOT playing no games up there! #MotorolaMagicMoment @Moto @FCBBasketball https://t.co/JCSQWQjkhNREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026
„Bayern“ dar arčiau prisitraukė po Kamaro Baldwino taškų su pražanga, Oscaro Da Silvos dvitaškio ir Vladimiro Lučičiaus baudų metimų (67:71). Netrukus serbas lygino rezultatą (75:75).Likus 4 minutėms lyderystės ėmėsi S.Wilbekinas, kuris pelnė 6 taškus iš eilės ir leido savo komandai atitrūkti – 87:78. „Bayern“ dar turėjo atsakymą (82:87), tačiau vėl S.Wilbekinas įsmeigė tritaškį – 90:82. Netrukus pataikė ir baudos metimą už techninę pražangą, o tašką likus 1,5 minutės padėjo Jaylenas Nowellas – 93:82.
Iš viso per 4 kėlinį S.Wilbekinas surinko 16 taškų.
„Bayern“ pirmą kartą šį Eurolygos sezoną rungtynėms neregistravo Roko Jokubaičio, kuris metus be krepšinio praleido dėl kryžminių kelio raiščių traumos.
Itin blankų mačą sužaidė iki šiol antru rezultatyviausiu Eurolygos žaidėju buvęs Duane'as Washingtonas (19,8 taško per rungtynes) – 15 minučių, 5 taškai (0/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos, 2 pražangos ir 5 naudingumo balai.
Kitame ture bavarai namie priims Dubajaus „Dubai“, „Bešiktaš“ laukia miesto derbis prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
„Bešiktaš“: Jaylenas Nowelals 21, Scottie Wilbekinas 20 (3/9 tritaškiai, 5 rez. perd.), Ante Žižičius 13 (5 atk. kam.), Conoras Morganas (6 atk. kam.), Eugene‘as Omoruyi ir Anthony Brownas po 8.
„Bayern“: Vladimiras Lučičius 17 (7 atk. kam., 29 naud. bal.), Oscaras da Silva ir Kamaras Baldwinas po 14, Johannesas Thiemannas 12, Austinas Wiley ir Justinianas Jessupas po 8.
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