UFC kovotojas po sukrečiančio incidento laukia diagnozės: ant kortos – visa jo karjera

Rugsėjo 26 dieną vykusiame UFC turnyre Las Vegase R. Barcelosas susitiko su gerokai jaunesniu Rauliu Rosu. Kova brazilui klostėsi sėkmingai – teisėjų kortelėse jis pirmavo, tačiau netikėtai jo kūnas nustojo funkcionuoti. Kovotojas prarado sąmonę ir buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Praėjus beveik trims savaitėms po incidento R. Barcelosas teigia kasdien besijaučiantis vis geriau, tačiau gydytojams kol kas nepavyko nustatyti, kas sukėlė šį sveikatos sutrikimą.
🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up. The broadcast cut away from the stretcher but caught medics rushing him out of the cage with his body limp, and he was taken straight to the hospital. Rosas got the win and spent the aftermath looking shaken, which says plenty about how bad it looked up close. There is no word yet on his condition. Prayers to him and his family🙏 Source: Paramount+ / Writer: DanielREKLAMAREKLAMA— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026
„Deja, nežinome, kas nutiko. Staiga pasijutau blogai, pradėjau jausti, kaip tirpsta visas kūnas. Po to nieko nebeprisimenu. Atsipeikėjau tik greitosios pagalbos automobilyje ir paklausiau tėvo, kas įvyko. Jis stengėsi man viską paaiškinti. Iki šiol nesuprantame, kas nutiko. Las Vegase man atliekama daugybė tyrimų. Pirmadienį man dar kartą atliko magnetinio rezonanso tomografiją, dabar laukiame rezultatų. Gydytojai jų dar nepateikė, o visa informacija laikoma konfidencialia. Vis dėlto kasdien jaučiuosi vis geriau“, – portalui „MMA Fighting“ pasakojo brazilas.
UFC pasirūpino, kad R. Barceloso šeima iš Rio de Žaneiro atvyktų į Las Vegasą ir galėtų būti šalia jo atliekant papildomus tyrimus. Kovotojas kasdien lankosi UFC sportininkų rengimo centre, kur jam atliekamos fizioterapijos procedūros ir neurologiniai tyrimai. Kol kas neaišku, ar šis incidentas privers brazilą baigti profesionalo karjerą.
„Tokios galimybės neatmetame. Tai labai sunkus laikotarpis, nes esame sportininkai, kovotojai ir nenorime sustoti. Kartais kūnas jau nebegali, tačiau protas vis dar verčia judėti pirmyn. Turime duoti sau laiko ir pažiūrėti, kas bus ateityje. Noriu aiškiai pasakyti, kad nenoriu baigti karjeros. et negalvoju apie tokią galimybę. Ar tai gali nutikti? Žinoma, bet nenoriu apie tai galvoti. Stengiuosi išgyventi šį laikotarpį ir iš jo pasiimti viską, ką galiu“, – kalbėjo R. Barcelosas.
Brazilas pridūrė, kad kai kurie žmonės jau spėjo jį „išleisti į pensiją“, tačiau jam reikia daugiau laiko, kad suprastų, kaip klostysis ateitis. R. Barcelosas pabrėžė, kad šiuo metu jaučiasi geriau, o gydymas, ypač pirmosiomis dienomis, buvo sudėtingas ir skausmingas. Jam teko vartoti stiprius vaistus, tačiau dabar jis jų nebevartoja.
„Ačiū Dievui, jaučiuosi sveikas ir kasdien sveikstu. Svarbiausia, kad mano širdis dirba gerai. Iš pradžių laukė labai sunkus sveikimo laikotarpis, jaučiau daug skausmo ir vartojau stiprius vaistus. Dabar mano organizme jų nebėra. Viskas galėjo baigtis kur kas blogiau. Galėjau ir nebeatsigauti. Esu dėkingas visiems, kurie už mane meldėsi, nepaisydami savo religijos, ir tiesiog linkėjo saugiai sugrįžti“, – sakė brazilas.
Kovotojas taip pat atskleidė, kad po incidento sulaukė didelio UFC vadovybės palaikymo. Organizacijos verslo vadovas Hunteris Campbellas greitosios pagalbos automobiliu atskubėjo į ligoninę, o UFC vadovas Dana White'as vėliau pats pasikalbėjo su brazilu.
„Antradienį susitikau su Dana per „Contender Series“ turnyrą ir padėkojau jam už viską. UFC pakeitė mano gyvenimą, taip pat ir mano šeimos. Jis man pasakė: „Labai gera matyti, kad tau viskas gerai. Netrukus sugrįši“, – prisiminė R. Barcelosas.
H. Campbellas į ligoninę atvyko dar incidento dieną, o kitą rytą sugrįžo kartu su gydytoju.
„Man paskirta šešių mėnesių diskvalifikacija, per kurią negaliu gauti smūgių į galvą. Taip pat negaliu leisti širdies ritmui pernelyg pakilti – jis turi išlikti sveikose ribose. Ši būklė jau stebima, o gyvenimas tęsiasi“, – sakė R. Barcelosas.
Kovotojas teigė jaučiantis pasitenkinimą tuo, kaip klostėsi dvikova, nepaisant netikėtos jos baigties.
„Žinau, kad atlikome viską, ką buvome suplanavę. Tai buvo graži kova, kuri patiko žmonėms. Sulaukiau daug dėmesio ir įvertinimo. Kartais net juokinga pagalvoti, kad jei būčiau laimėjęs, nors iki tol pirmavau, galbūt nesulaukčiau tiek pripažinimo, kiek dabar. Viskas vyksta pagal Dievo planą. Jei taip turėjo nutikti, tebūnie. Mano širdyje – ramybė“, – kalbėjo 39-erių brazilas.
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