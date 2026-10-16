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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA keičia lažybų taisykles: dalis statymų bus uždrausti

2026-10-16 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 21:53
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Pastaraisiais metais ne vieno su lažybomis susijusio skandalo sulaukusi NBA nusprendė imtis papildomų priemonių, kurios turėtų sumažinti manipuliavimo rungtynių įvykiais riziką.

Malikas Beasley | Scanpix nuotr.

Pastaraisiais metais ne vieno su lažybomis susijusio skandalo sulaukusi NBA nusprendė imtis papildomų priemonių, kurios turėtų sumažinti manipuliavimo rungtynių įvykiais riziką.

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Kaip skelbia „The Athletic“ žurnalistas Mike'as Vorkunovas, NBA kartu su oficialiais lažybų partneriais susitarė apriboti tam tikrų statymų pasiūlą.

Nauji apribojimai įsigalios nuo 2026–2027 metų NBA sezono pradžios. Jie taip pat bus taikomi 2027 metų WNBA sezone.

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Vienas svarbiausių pakeitimų – statymų už pavienius žaidėjų veiksmus ribojimas.

Tai apims tam tikrus statymus, susijusius su konkrečiais rungtynių epizodais, pavyzdžiui, pirmuoju žaidėjo metimu ar jo nesėkme.

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NBA taip pat ketina riboti statymus už krepšininkus, kurie aikštėje vidutiniškai praleidžia mažiau nei 12 minučių.

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Ypatingas dėmesys bus skiriamas statymams, kuriuose prognozuojama, kad žaidėjas nepasieks tam tikro statistinio rodiklio. Tokie statymai dažnai pasižymi maža tikimybe ir dideliais potencialiais laimėjimais. Apribojimai palies ir kombinuotus statymus, į kuriuos įtraukiamos tokios prognozės.

NBA siekia sumažinti galimybes sąmoningai paveikti atskirus rungtynių epizodus ar žaidėjų statistiką.

Šie pakeitimai priimti po pastaraisiais metais NBA sukrėtusių lažybų skandalų. Su jais buvo siejami Terry Rozieras, Malikas Beasley ir Jontay Porteris.

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